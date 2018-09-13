У виправну колонію на Волині намагались перекинути телефони





Про це стало відомо з ухвали Маневицького районного суду Волинської області від 23 липня 2019 року - пише



Як стало відомо, 19 липня 2019 року о 13:50 під час патрулювання навколишньої території Маневицької ВК-42 на дільниці № 2 ЗЗЗ правоохоронці помітили невідомого громадянина, який намагався перекинути в охоронну зону два пакунки. Помітивши патруль, чоловік утік в ліс, пакунки, обмотані прозорою клейкою стрічкою, викинув на траву.



Під час огляду місця події та пакунків знайшли та вилучили шість вживаних мобільних телефонів.



Суд постановив конфіскувати в дохід держави вилучені засоби зв'язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На територію «Маневицької виправної колонії №42» намагалися перекинути пакунки з мобільними телефонами.Про це стало відомо з ухвали Маневицького районного суду Волинської області від 23 липня 2019 року - пише ІА "Конкурент" Як стало відомо, 19 липня 2019 року о 13:50 під час патрулювання навколишньої території Маневицької ВК-42 на дільниці № 2 ЗЗЗ правоохоронці помітили невідомого громадянина, який намагався перекинути в охоронну зону два пакунки. Помітивши патруль, чоловік утік в ліс, пакунки, обмотані прозорою клейкою стрічкою, викинув на траву.Під час огляду місця події та пакунків знайшли та вилучили шість вживаних мобільних телефонів.Суд постановив конфіскувати в дохід держави вилучені засоби зв'язку.

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