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У виправну колонію на Волині намагались перекинути телефони

У виправну колонію на Волині намагались перекинути телефони
На територію «Маневицької виправної колонії №42» намагалися перекинути пакунки з мобільними телефонами.

Про це стало відомо з ухвали Маневицького районного суду Волинської області від 23 липня 2019 року - пише ІА "Конкурент".

Як стало відомо, 19 липня 2019 року о 13:50 під час патрулювання навколишньої території Маневицької ВК-42 на дільниці № 2 ЗЗЗ правоохоронці помітили невідомого громадянина, який намагався перекинути в охоронну зону два пакунки. Помітивши патруль, чоловік утік в ліс, пакунки, обмотані прозорою клейкою стрічкою, викинув на траву.

Під час огляду місця події та пакунків знайшли та вилучили шість вживаних мобільних телефонів.

Суд постановив конфіскувати в дохід держави вилучені засоби зв'язку.

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Теги: колонія, телефон, Маневичі, поліція, суд, вирок
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