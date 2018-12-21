На Львівщині зіткнулись два автомобілі: постраждали п'ятеро волинян
Сьогодні, 09:28
На автодорозі Львів-Луцьк у Кам’янка-Бузькому районі сталась аварія за участю двох автомобілів.
ДТП сталась 28 липня, близько 09:15, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Mercedes, яким керував 42-річний мешканець Рівненської області та Opel, яким керувала 41-річна мешканка міста Луцьк. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та четверо пасажирів Opel віком 47, 42, 21 та 16 років, усі мешканці Волинської області.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Поліцейські встановлюють обставини події.
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ДТП сталась 28 липня, близько 09:15, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Mercedes, яким керував 42-річний мешканець Рівненської області та Opel, яким керувала 41-річна мешканка міста Луцьк. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та четверо пасажирів Opel віком 47, 42, 21 та 16 років, усі мешканці Волинської області.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Поліцейські встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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