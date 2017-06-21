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Люди хворіють на рак: Зеленського просять розібратися з екологічним лихом у Нововолинську

Люди хворіють на рак: Зеленського просять розібратися з екологічним лихом у Нововолинську
Жителі Нововолинська звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в жахливу екологічну ситуацію, що склалася в місті.

Відповідне прохання на сайті електронних петицій опублікував Степюк Віктор.

За його словами, на території Нововолинська вже десятиліттями працюють підприємства, які своїми викидами забруднюють атмосферу та навколишнє середовище. Це своєю чергою призводить до катастрофічного збільшення в місті захворювань на рак та хвороби дихальних органів.

"Місцеві чиновники закривають на це очі, що спонукає жителів міста до висновку про наявність корупційних дій. Просимо Вас, як гаранта наших прав і свобод, втрутитися в цю ситуацію, так як самі жителі міста не можуть перемогти "великі гроші", які замішані в цій ситуації. Місцева громада доведена до відчаю і, на мою думку, готова акцій протесту", - йдеться у петиції.

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Теги: петиції, Нововолинськ, екологія
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