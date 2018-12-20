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У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ВІДЕО

У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ВІДЕО
У центральному парку Луцька розпочали ремонт алей та оновлення квітників.

Частину доріжок напроти центрального входу перекрили. Щоб потрапити у парк відвідувачам доводиться обходити алеї, з яких зняли бруківку, - йдеться у сюжеті Суспільного.

«Була стара бруківка, там були великі ями. Ми спочатку робимо демонтаж, потім монтаж, кладемо ту саму, просто, щоб було гарно», - розповів підсобний працівник Роман Бобровський.

Представники департаменту ЖКГ Луцької міської ради і керівники підрядних організацій обговорювали хід ремонтних робіт.

«Заплановано провести ремонт дорожнього покриття - заїзд сюди від зоопарку до центральної алеї з напівпросочення, а до зоопарку ямковий ремонт із асфальтобетону. На це орієнтовно виділено 2 мільйони гривень і на доріжку і на тротуар. Роботи заплановано завершити орієнтовно до Дня незалежності, ну враховуючи погодні умови, якщо будуть сприятливі», - розповів головний інженер Департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк.

Наталії Рибковська, яка часто гуляє у парку з дітьми каже, що порівняно з іншими містами, де вони бували, парк культури і відпочинку у Луцьку їй подобається найбільше.


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Теги: ремонт, Луцьк, парк
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Коментарі 1
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Чому не озвучено думку пана Полішука???
Чуйна людина, мудрий керівник.
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