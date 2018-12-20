У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ВІДЕО





Частину доріжок напроти центрального входу перекрили. Щоб потрапити у парк відвідувачам доводиться обходити алеї, з яких зняли бруківку, - йдеться у сюжеті



«Була стара бруківка, там були великі ями. Ми спочатку робимо демонтаж, потім монтаж, кладемо ту саму, просто, щоб було гарно», - розповів підсобний працівник Роман Бобровський.



Представники департаменту ЖКГ Луцької міської ради і керівники підрядних організацій обговорювали хід ремонтних робіт.



«Заплановано провести ремонт дорожнього покриття - заїзд сюди від зоопарку до центральної алеї з напівпросочення, а до зоопарку ямковий ремонт із асфальтобетону. На це орієнтовно виділено 2 мільйони гривень і на доріжку і на тротуар. Роботи заплановано завершити орієнтовно до Дня незалежності, ну враховуючи погодні умови, якщо будуть сприятливі», - розповів головний інженер Департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк.



Наталії Рибковська, яка часто гуляє у парку з дітьми каже, що порівняно з іншими містами, де вони бували, парк культури і відпочинку у Луцьку їй подобається найбільше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку Луцька розпочали ремонт алей та оновлення квітників.Частину доріжок напроти центрального входу перекрили. Щоб потрапити у парк відвідувачам доводиться обходити алеї, з яких зняли бруківку, - йдеться у сюжеті Суспільного «Була стара бруківка, там були великі ями. Ми спочатку робимо демонтаж, потім монтаж, кладемо ту саму, просто, щоб було гарно», - розповів підсобний працівник Роман Бобровський.Представники департаменту ЖКГ Луцької міської ради і керівники підрядних організацій обговорювали хід ремонтних робіт.«Заплановано провести ремонт дорожнього покриття - заїзд сюди від зоопарку до центральної алеї з напівпросочення, а до зоопарку ямковий ремонт із асфальтобетону. На це орієнтовно виділено 2 мільйони гривень і на доріжку і на тротуар. Роботи заплановано завершити орієнтовно до Дня незалежності, ну враховуючи погодні умови, якщо будуть сприятливі», - розповів головний інженер Департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк.Наталії Рибковська, яка часто гуляє у парку з дітьми каже, що порівняно з іншими містами, де вони бували, парк культури і відпочинку у Луцьку їй подобається найбільше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію