У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
У центральному парку Луцька розпочали ремонт алей та оновлення квітників.
Частину доріжок напроти центрального входу перекрили. Щоб потрапити у парк відвідувачам доводиться обходити алеї, з яких зняли бруківку, - йдеться у сюжеті Суспільного.
«Була стара бруківка, там були великі ями. Ми спочатку робимо демонтаж, потім монтаж, кладемо ту саму, просто, щоб було гарно», - розповів підсобний працівник Роман Бобровський.
Представники департаменту ЖКГ Луцької міської ради і керівники підрядних організацій обговорювали хід ремонтних робіт.
«Заплановано провести ремонт дорожнього покриття - заїзд сюди від зоопарку до центральної алеї з напівпросочення, а до зоопарку ямковий ремонт із асфальтобетону. На це орієнтовно виділено 2 мільйони гривень і на доріжку і на тротуар. Роботи заплановано завершити орієнтовно до Дня незалежності, ну враховуючи погодні умови, якщо будуть сприятливі», - розповів головний інженер Департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк.
Наталії Рибковська, яка часто гуляє у парку з дітьми каже, що порівняно з іншими містами, де вони бували, парк культури і відпочинку у Луцьку їй подобається найбільше.
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Частину доріжок напроти центрального входу перекрили. Щоб потрапити у парк відвідувачам доводиться обходити алеї, з яких зняли бруківку, - йдеться у сюжеті Суспільного.
«Була стара бруківка, там були великі ями. Ми спочатку робимо демонтаж, потім монтаж, кладемо ту саму, просто, щоб було гарно», - розповів підсобний працівник Роман Бобровський.
Представники департаменту ЖКГ Луцької міської ради і керівники підрядних організацій обговорювали хід ремонтних робіт.
«Заплановано провести ремонт дорожнього покриття - заїзд сюди від зоопарку до центральної алеї з напівпросочення, а до зоопарку ямковий ремонт із асфальтобетону. На це орієнтовно виділено 2 мільйони гривень і на доріжку і на тротуар. Роботи заплановано завершити орієнтовно до Дня незалежності, ну враховуючи погодні умови, якщо будуть сприятливі», - розповів головний інженер Департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк.
Наталії Рибковська, яка часто гуляє у парку з дітьми каже, що порівняно з іншими містами, де вони бували, парк культури і відпочинку у Луцьку їй подобається найбільше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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