Причиною отруєння людей у луцькій «Фелічіті» став соус





Про це



Піцерія запрацювала після прибирання та аналізів.



Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що у піцерії на вулиці Винниченка, 2, отруїлись люди. У закладі вибачились та пообіцяли оплатити лікування кожному гостю. Діагноз, який поставили лікарі – гострий гастроентероколіт та сальмонельоз.



Згодом з'явилась інформація про те, що захворів також і працівник піцерії.



У суботу, 28 липня, заклад запрацював після двотижневої перерви, - розповіла його адміністраторка Мар’яна.



«Ми провели усі профілактичні заходи: експертизи, аналізи, тотальне прибирання та дезінфекцію. Тепер працюємо у звичному режимі. Гості повертаються», - розповіла працівниця піцерії.



Причина отруєння – сирі яйця



Директорка Волинського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Наталія Янко каже, розслідування показало, що усі хворі їли вершковий соус, який готують з сирих яєць. Саме він став джерелом інфекційного захворювання сальмонельозу.



«Сприяв цьому ряд порушень протиепідемічного режиму: нерозмежовані процеси обробки сировини, приготування готових страв, відсутнє маркування виробничого інвентаря, порушувались правила товарного сусідства. Це все зробило можливим поширення збудника», - розповідає посадовиця.



«Фелічіта», з її слів, видалила зі свого меню цей вершковий соус.



«Зараз дуже модно готувати соуси на основі сирих яєць, але ми не рекомендуємо цього робити. Це стосується і майонезу», - каже Наталія Янко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Причиною отруєння 18 людей у луцькій піцерії «Фелічіта», що на вулиці Винниченка, 2, був сальмонельоз. Інфекція поширилась через соус на основі сирих яєць.Про це «Першому» розповіла директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Янко.Піцерія запрацювала після прибирання та аналізів.Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що ута пообіцяликожному гостю. Діагноз, який поставили лікарі – гострий гастроентероколіт та сальмонельоз.Згодом з'явилась інформація про те, щоУ суботу, 28 липня, заклад запрацював після двотижневої перерви, - розповіла його адміністраторка Мар’яна.«Ми провели усі профілактичні заходи: експертизи, аналізи, тотальне прибирання та дезінфекцію. Тепер працюємо у звичному режимі. Гості повертаються», - розповіла працівниця піцерії.Директорка Волинського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Наталія Янко каже, розслідування показало, що усі хворі їли вершковий соус, який готують з сирих яєць. Саме він став джерелом інфекційного захворювання сальмонельозу.«Сприяв цьому ряд порушень протиепідемічного режиму: нерозмежовані процеси обробки сировини, приготування готових страв, відсутнє маркування виробничого інвентаря, порушувались правила товарного сусідства. Це все зробило можливим поширення збудника», - розповідає посадовиця.«Фелічіта», з її слів, видалила зі свого меню цей вершковий соус.«Зараз дуже модно готувати соуси на основі сирих яєць, але ми не рекомендуємо цього робити. Це стосується і майонезу», - каже Наталія Янко.

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