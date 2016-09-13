вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині хочуть закрити пологове відділення

У селищі на Волині хочуть закрити пологове відділення
Пологове відділення Іваничівської центральної районної лікарні перепрофілюють на педіатричне. Породіллі, які стоять на обліку, будуть народжувати в медичних закладах інших населених пунктів.

Про це у коментарі інтернет-виданню «БУГ» розповіла головний лікар Іваничівської ЦРЛ Алла Баранчук.

30-го липня у facebook опублікували пост, в якому йдеться про закриття пологового відділення.

“В Іваничах неприємна звістка – зачиняють пологове відділення. Сумно, важко на душі… І ніхто не задумається, а що робити жінкам, які в цікавому положенні, їхати за кілометри, шукати де найближче пологове. Люди, бийте на сполох, бо це життя наших дітей і онуків… Яка краса, чистота і умови були для жінок!”, – написала Валентина Бжицька.

Головний лікар медзакладу розповіла, що пологове відділення перепрофілюють на педіатричне. Бо є недостатність ліжок у дитячому відділенні, яких там всього 10.

Чому ж жінки не матимуть змоги народжувати в Іваничах?

На обліку в жіночій консультації на даний момент перебуває близько 60 вагітних жінок, з яких 14 готуються до пологів. Два молодих спеціалісти перейшли працювати до нещодавно відчиненого обласного перинатального центру, один – у декретній відсутці.

“В пологовому відділенні Іваничівської ЦРЛ не лишилося лікарів-акушерів, – пояснює Алла Баранчук, – Якщо б спеціалісти прийшли на роботу, питання б відпало. Та вирішуватися доля пологового відділення буде в вересні. Ми отримали погодження від управління охорони здоров’я. Направили листи до медзакладів Володимир-Волинського, Нововолинська, Горохова. Попереджена і екстренна медична допомога. Породіль будуть направляти на пологи до ближчих територіально лікарень. Гінекологи в жіночій консультації, яких також є лише три на 2,5 ставки, будуть надалі проводити огляд вагітних та планово направляти на пологи”.

Нагадаємо, ще два роки тому працівники акушерського і гінекологічного відділення, пацієнти Іваничівської районної лікарні та небайдужі люди були стурбовані чутками про закриття пологового відділення. Тоді ж головний лікар Іваничівської ЦРЛ Петро Ципа повідомив колективу наступне: не буде ні скорочення, ані закриття, натомість об’єднають акушерське відділення із гінекологічним, що й зробили.

Коридори та палати в пологовому Іваничівської лікарні були приведені до належного стану, створені відповідні умови для породілль. Матеріально-технічна база у відділенні достатня. Облаштовані зали для сімейних (партнерських) пологів, у яких є драбинки, м’яч для вагітних тощо.

У селищі на Волині хочуть закрити пологове відділення
У селищі на Волині хочуть закрити пологове відділення
У селищі на Волині хочуть закрити пологове відділення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пологи, Іваничі, закриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЖК «Парковий квартал» продають квартиру за приємною ціною. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 16:14
«Adidas дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства
Сьогодні, 16:05
У селищі на Волині хочуть закрити пологове відділення
Сьогодні, 15:59
На Волині «державні» дороги відремонтують майже за 100 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:47
Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
На Волині судитимуть лікаря пологового відділення На Волині судитимуть лікаря пологового відділення
13 вересень, 2016, 19:42
Іспит для шлюбу: волинянки розповіли про партнерські пологи Іспит для шлюбу: волинянки розповіли про партнерські пологи
29 липень, 15:35
У місті на Волині через отруєння людей закрили ресторан У місті на Волині через отруєння людей закрили ресторан
26 липень, 16:38
На Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні На Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
25 липень, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збирають кошти для 5-річного волинянина, який обгорів під час пожежі
Сьогодні, 16:53
 0
Ранець чи портфель: волинянам розповіли, як правильно зібрати дитину до школи
Сьогодні, 16:51
 0
Через порив на тепломережі деякі лучани сидітимуть без гарячої води
Сьогодні, 16:34
 0
У ЖК «Парковий квартал» продають квартиру за приємною ціною. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 16:14
 0
«Adidas дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿