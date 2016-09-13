У селищі на Волині хочуть закрити пологове відділення





Про це у коментарі інтернет-виданню Алла Баранчук.



30-го липня у facebook опублікували пост, в якому йдеться про закриття пологового відділення.



“В Іваничах неприємна звістка – зачиняють пологове відділення. Сумно, важко на душі… І ніхто не задумається, а що робити жінкам, які в цікавому положенні, їхати за кілометри, шукати де найближче пологове. Люди, бийте на сполох, бо це життя наших дітей і онуків… Яка краса, чистота і умови були для жінок!”, – написала Валентина Бжицька.



Головний лікар медзакладу розповіла, що пологове відділення перепрофілюють на педіатричне. Бо є недостатність ліжок у дитячому відділенні, яких там всього 10.



Чому ж жінки не матимуть змоги народжувати в Іваничах?



На обліку в жіночій консультації на даний момент перебуває близько 60 вагітних жінок, з яких 14 готуються до пологів. Два молодих спеціалісти перейшли працювати до нещодавно відчиненого обласного перинатального центру, один – у декретній відсутці.



“В пологовому відділенні Іваничівської ЦРЛ не лишилося лікарів-акушерів, – пояснює Алла Баранчук, – Якщо б спеціалісти прийшли на роботу, питання б відпало. Та вирішуватися доля пологового відділення буде в вересні. Ми отримали погодження від управління охорони здоров’я. Направили листи до медзакладів Володимир-Волинського, Нововолинська, Горохова. Попереджена і екстренна медична допомога. Породіль будуть направляти на пологи до ближчих територіально лікарень. Гінекологи в жіночій консультації, яких також є лише три на 2,5 ставки, будуть надалі проводити огляд вагітних та планово направляти на пологи”.



Нагадаємо, ще два роки тому працівники акушерського і гінекологічного відділення, пацієнти Іваничівської районної лікарні та небайдужі люди були стурбовані чутками про закриття пологового відділення. Тоді ж головний лікар Іваничівської ЦРЛ Петро Ципа повідомив колективу наступне: не буде ні скорочення, ані закриття, натомість об’єднають акушерське відділення із гінекологічним, що й зробили.



Коридори та палати в пологовому Іваничівської лікарні були приведені до належного стану, створені відповідні умови для породілль. Матеріально-технічна база у відділенні достатня. Облаштовані зали для сімейних (партнерських) пологів, у яких є драбинки, м’яч для вагітних тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пологове відділення Іваничівської центральної районної лікарні перепрофілюють на педіатричне. Породіллі, які стоять на обліку, будуть народжувати в медичних закладах інших населених пунктів.Про це у коментарі інтернет-виданню «БУГ» розповіла головний лікар Іваничівської ЦРЛ30-го липня у facebook опублікували пост, в якому йдеться про закриття пологового відділення.“В Іваничах неприємна звістка – зачиняють пологове відділення. Сумно, важко на душі… І ніхто не задумається, а що робити жінкам, які в цікавому положенні, їхати за кілометри, шукати де найближче пологове. Люди, бийте на сполох, бо це життя наших дітей і онуків… Яка краса, чистота і умови були для жінок!”, – написала Валентина Бжицька.Головний лікар медзакладу розповіла, що пологове відділення перепрофілюють на педіатричне. Бо є недостатність ліжок у дитячому відділенні, яких там всього 10.На обліку в жіночій консультації на даний момент перебуває близько 60 вагітних жінок, з яких 14 готуються до пологів. Два молодих спеціалісти перейшли працювати до нещодавно відчиненого обласного перинатального центру, один – у декретній відсутці.“В пологовому відділенні Іваничівської ЦРЛ не лишилося лікарів-акушерів, – пояснює Алла Баранчук, – Якщо б спеціалісти прийшли на роботу, питання б відпало. Та вирішуватися доля пологового відділення буде в вересні. Ми отримали погодження від управління охорони здоров’я. Направили листи до медзакладів Володимир-Волинського, Нововолинська, Горохова. Попереджена і екстренна медична допомога. Породіль будуть направляти на пологи до ближчих територіально лікарень. Гінекологи в жіночій консультації, яких також є лише три на 2,5 ставки, будуть надалі проводити огляд вагітних та планово направляти на пологи”.Нагадаємо, ще два роки тому працівники акушерського і гінекологічного відділення, пацієнти Іваничівської районної лікарні та небайдужі люди були стурбовані чутками про закриття пологового відділення. Тоді ж головний лікар Іваничівської ЦРЛ Петро Ципа повідомив колективу наступне: не буде ні скорочення, ані закриття, натомість об’єднають акушерське відділення із гінекологічним, що й зробили.Коридори та палати в пологовому Іваничівської лікарні були приведені до належного стану, створені відповідні умови для породілль. Матеріально-технічна база у відділенні достатня. Облаштовані зали для сімейних (партнерських) пологів, у яких є драбинки, м’яч для вагітних тощо.

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