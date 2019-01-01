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У чергах на кордоні з Польщею – 100 автівок

У чергах на кордоні з Польщею – 100 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 31 липня стоїть сотня автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща:, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –50, “Краковець” –50", - йдеться у повідомлені.

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Теги: черги, кордон, Польща
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Коментарі 1
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Це тільки у ягодини в черзі стоїть 150машин
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