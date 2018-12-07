У Луцьку атовцям розкажуть, як знайти роботу





Захід триватиме від 6 до 8 серпня, - інформує



Так, до участі запрошують демобілізованих учасників бойових дій у зоні АТО/ООС із Рівненської та Волинської областей.



Захід має на меті вирішення однієї із головних проблем, що виникають у бійців при поверненні до мирного життя — проблеми працевлаштування.



Повідомляють, проект надасть можливість учасникам бойових дій поспілкуватися із топовими роботодавцями українського ринку, такими як ПриватБанк, Укрзалізниця та інші, також пройти перше інтерв’ю.



Протягом трьох днів учасники зможуть відвідати мотиваційні лекції від успішних ветеранів, отримати навички якісного спілкування з працедавцями, підготуватися до співбесіди.



Проект реалізовується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Організатор - ВГО “Об’єднання дружин і матерів учасників АТО”.



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