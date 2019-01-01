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На Волині платники податків обговорили першочергові завдання митниці

На Волині платники податків обговорили першочергові завдання митниці
Відбулось обговорення першочергових завдань Волинської митниці ДФС.

Про це інформував в.о. начальника Волинської митниці ДФС Андрій Войцещук учасників громадсько-консультативної ради платників податків при ГУ ДФС у Волинській області.

Ефективна аналітично-пошукова робота, спрямована на попереднє виявлення ризикових товарних операцій; прозора комунікаційна мережа постійної співпраці з учасниками ЗЕД для удосконалення митних процедур; підвищення професійних та етичних компетенцій інспекторського складу – ці складові, покладені на сучасну інформаційно-технологічну основу та підсилені алгоритмами виявлення корупційних ризиків на етапі їх потенційного утворення, дозволять суттєво покращити роботу Волинської митниці ДФС у другому півріччі поточного року.

Аналізуючи підсумки роботи волинських митників у І півріччі цього року, керівник визнав їх задовільними. Проте глобальні виклики, які стоять перед державою щодо гармонізації митних формальностей з процедурами ЄС, розвитком світової електронної торгівлі, потребою протистояти не лише українським, але й транскордонним митним шахраям, ставлять перед установою дедалі складніші завдання.

Їх вирішення залежить не тільки від організації роботи митників чи податківців, але й від державницької позиції бізнесу. Адже у країні з низькою культурою сплати податків, високій тінізації усіх секторів економіки складно подолати найгострішу проблему сучасності – бідність населення, - таку думку висловив голова Громадської ради Володимир Цибульський. При цьому він закликав усіх громадських діячів до конструктивної та фахової дискусії.

Обговорення також торкалось питань митної вартості автомобілів з іноземною реєстрацією, зниження порогу оподаткування для посилок, що їх замовляють громадяни для особистих потреб, обміну інформацією про товари з митними органами іноземних держав, зокрема сусідньою Польщею.

Щодо інформаційного обміну, Андрій Войцещук нагадав про очікування, які залежать від прийняття Верховною Радою України розробленого ще на початку цього року законопроекту «Про режим спільного транзиту».

Передусім йдеться про імплементацію спеціального програмного забезпечення на митниці, яке дозволить їй працювати синхронно з митницями інших європейських країн. Прийняття Закону дозволить підприємствам використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів від свого складу до складу контрагента (у майже 40 країнах світу). Як наслідок, відбудеться суттєве прискорення та здешевлення руху товарів, від якого «виграють» усі учасники ланцюга постачання – експортери, перевізники, імпортери.

Загалом, платники податків області погодились брати активну участь в підготовці пропозицій щодо оновлення та спрощення нормативно-правового поля, яке потребує модернізації. Вони очікують скорішого вирішення цих проблем у ході роботи оновленої Державної митної служби України, яка постане після реформування ДФС.

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Теги: Волинь, митниця, ДФС
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