У Чорнобильській зоні з'являться водні маршрути для туристів
Сьогодні, 00:27
У Чорнобильській зоні відчуження з'являться водні туристичні маршрути.
Нові маршрути пролягатимуть по річках Прип'ять і Уж. Про це повідомила прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження, - пише "Газета ua".
"Розвиток нових форм відвідування зони відчуження були ініційовані туристичними операторами у зв'язку зі зростанням кількості відвідувачів за минулі п'ять років майже в 10 разів. Крім того, водні маршрути дають можливість побачити іншу сторону зони відчуження - її природу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, нові туристичні шляхи перевірили дозиметрами, вони є безпечними для відвідувачів.
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Нові маршрути пролягатимуть по річках Прип'ять і Уж. Про це повідомила прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження, - пише "Газета ua".
"Розвиток нових форм відвідування зони відчуження були ініційовані туристичними операторами у зв'язку зі зростанням кількості відвідувачів за минулі п'ять років майже в 10 разів. Крім того, водні маршрути дають можливість побачити іншу сторону зони відчуження - її природу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, нові туристичні шляхи перевірили дозиметрами, вони є безпечними для відвідувачів.
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