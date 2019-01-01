Волинянина, який хотів купити в інтернеті квадроцикл, ошукали на 11 тисяч

Волинянин попався "на гачок" шахраїв.Так, днями під час покупки підліткового квадроциклу на одному із інтернет-сайтів без 11 тисяч гривень лишився довірливий житель Ковельського району, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.Поліція радить у таких випадках запропонувати розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.