вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянина, який хотів купити в інтернеті квадроцикл, ошукали на 11 тисяч

Волинянина, який хотів купити в інтернеті квадроцикл, ошукали на 11 тисяч
Волинянин попався "на гачок" шахраїв.

Так, днями під час покупки підліткового квадроциклу на одному із інтернет-сайтів без 11 тисяч гривень лишився довірливий житель Ковельського району, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

Поліція радить у таких випадках запропонувати розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія має виплатити українській родині 60 тисяч євро за смерть сина-воїна
Сьогодні, 12:28
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок
Сьогодні, 12:21
Волинянина, який хотів купити в інтернеті квадроцикл, ошукали на 11 тисяч
Сьогодні, 12:06
Волинянка, яке живе у США, розповіла про своє життя за кордоном
Сьогодні, 11:54
Волинських медиків навчали сучасним підходам до діагностики та лікування серцево-судинних хвороб
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Волинянина «кинули» на гроші шахраї, обіцяючи гарну роботу за кордоном Волинянина «кинули» на гроші шахраї, обіцяючи гарну роботу за кордоном
24 червень, 12:41
Молодого волинянина, який через інтернет-сайт купляв автівку, «кинули» на гроші Молодого волинянина, який через інтернет-сайт купляв автівку, «кинули» на гроші
17 квітень, 15:48
Волинянина-заробітчанина на 260 євро «кинули» шахраї Волинянина-заробітчанина на 260 євро «кинули» шахраї
20 березень, 11:06
Волинянина, який хотів купити трактора, «кинули» на гроші шахраї Волинянина, який хотів купити трактора, «кинули» на гроші шахраї
15 березень, 20:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Дніпропетровщині авто зіткнулося з маршруткою: багато постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 12:59
 0
Центр обслуговування споживачів «Луцьктепла» змінив графік роботи
Сьогодні, 12:41
 0
Росія має виплатити українській родині 60 тисяч євро за смерть сина-воїна
Сьогодні, 12:28
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок
Сьогодні, 12:21
 0
Волинянина, який хотів купити в інтернеті квадроцикл, ошукали на 11 тисяч
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿