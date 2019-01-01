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З Башкаленком треба припинити співпрацю, - луцький депутат

З Башкаленком треба припинити співпрацю, - луцький депутат
Депутат Микола Федік каже, що мерія Луцька зобов’язана розірвати договір оренди землі з ТзОВ «Екопрод», адже своїм рішенням сама продовжила дію оренди на 10 років. Тепер же через це розчаровані продавці «Привозу» «штурмують» міську раду.

Про це йшлося у четвер, 1 серпня, під час зустрічі у міській раді.

Депутат Микола Федік вважає, що до питання потрібно підходити комплексно: подавати до суду і реагувати на наслідки прийнятого мерією рішення про продовження договору оренди з «Екопродом».

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«У мене складається враження, що одні шукають, чому не можна розірвати договір, інші – чому можна», - відзначив він.

Натомість заммера Костянтин Петрочук каже, що мерія може виступити лише третьою стороною у судовій справі. За його словами, у разі розірвання договору оренди з Башкаленком мерія втратить лише гроші, але для підприємців це ситуацію не вирішить і людям не дозволять торгувати.

«На сьогодні всім депутатам потрібно створити робочу групу, вияснити всі «за» і «проти», йти своїм шляхом», - додав директор КП «Луцькі ринки» Ігор Корольчук.

«Договір з Башкаленком треба розірвати», - підсумував Федік.

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Теги: Привіз, ринок, Луцьк
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