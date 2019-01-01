З Башкаленком треба припинити співпрацю, - луцький депутат

Депутаткаже, що мерія Луцька зобов’язана розірвати договір оренди землі з ТзОВ «Екопрод», адже своїм рішенням сама продовжила дію оренди на 10 років. Тепер же через це розчаровані продавці «Привозу» «штурмують» міську раду.Про це йшлося у четвер, 1 серпня, під час зустрічі у міській раді.Депутат Микола Федік вважає, що до питання потрібно підходити комплексно: подавати до суду і реагувати на наслідки прийнятого мерією рішення про продовження договору оренди з «Екопродом».«У мене складається враження, що одні шукають, чому не можна розірвати договір, інші – чому можна», - відзначив він.Натомість заммеракаже, що мерія може виступити лише третьою стороною у судовій справі. За його словами, у разі розірвання договору оренди з Башкаленком мерія втратить лише гроші, але для підприємців це ситуацію не вирішить і людям не дозволять торгувати.«На сьогодні всім депутатам потрібно створити робочу групу, вияснити всі «за» і «проти», йти своїм шляхом», - додав директор КП «Луцькі ринки»«Договір з Башкаленком треба розірвати», - підсумував Федік.