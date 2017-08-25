На День Незалежності в Києві пройде два марші - офіційний і народний
Сьогодні, 03:12
Ветеранські організації домовилися з Офісом президента Володимира Зеленського про організацію і проведення 24 серпня свого маршу до Дня Незалежності України.
На нього вийдуть ветерани АТО й ООС, які воювали на Донбасі. Про це ветерани домовились на зустрічі з заступником глави Офісу Президента Кирилом Тимошенком, розповів громадський активіст та організатор параду до Дня Незалежності "Марш захисників" Андрій Медведько, - повідомляє УНІАН.
На зустрічі з ветеранами також були присутні силовики, міністр культури Євген Нищук, міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз.
"Розглядали питання проведення урочистих заходів до Дня Незалежності. Результат влаштував обидві сторони. Буде два марші. Домовились про спільну координацію, щоб не заважати одне одному", – сказав активіст.
Відтак, у Києві на Хрещатику в різний час 24 серпня відбудуться два марші: Офіційний – Марш (Хода) Гідності. Його проводить керівництво держави. Народний – Марш захисників. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових.
За словами організатора параду ветеранів, на ньому не буде президента Зеленського, попереднього президента Порошенка, представників влади і жодних партійних прапорів. Медведько відзначив, що вважає прогресом позицію влади, яка пішла їм назустріч і сторони порозумілися й погодили той факт, що ветерани АТО та ООС проведуть народний марш.
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На нього вийдуть ветерани АТО й ООС, які воювали на Донбасі. Про це ветерани домовились на зустрічі з заступником глави Офісу Президента Кирилом Тимошенком, розповів громадський активіст та організатор параду до Дня Незалежності "Марш захисників" Андрій Медведько, - повідомляє УНІАН.
На зустрічі з ветеранами також були присутні силовики, міністр культури Євген Нищук, міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз.
"Розглядали питання проведення урочистих заходів до Дня Незалежності. Результат влаштував обидві сторони. Буде два марші. Домовились про спільну координацію, щоб не заважати одне одному", – сказав активіст.
Відтак, у Києві на Хрещатику в різний час 24 серпня відбудуться два марші: Офіційний – Марш (Хода) Гідності. Його проводить керівництво держави. Народний – Марш захисників. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових.
За словами організатора параду ветеранів, на ньому не буде президента Зеленського, попереднього президента Порошенка, представників влади і жодних партійних прапорів. Медведько відзначив, що вважає прогресом позицію влади, яка пішла їм назустріч і сторони порозумілися й погодили той факт, що ветерани АТО та ООС проведуть народний марш.
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