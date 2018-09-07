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Покровський обурений роботою підрядників, які ремонтували дорогу у Луцьку. ФОТО

Покровський обурений роботою підрядників, які ремонтували дорогу у Луцьку. ФОТО
Депутат Луцької міської ради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський розкритикував недбалість підрядників, які проводили ямковий ремонт вулиці Клима Савура.

Про це він написав на сторінці депутатської онлайн-приймальні у Facebook, - пише Конкурент.

Покровський наголосив, що така якість ремонтних робіт – це марна трата коштів з місцевого бюджету.
Покровський обурений роботою підрядників, які ремонтували дорогу у Луцьку. ФОТО

«Нещодавно на окрузі, від якого я обраний до Луцької міської ради, по вулиці Клима Савури був проведений поточний ямковий ремонт. Не пройшло і кілька днів, як свіже дорожнє покриття знову пошкоджене та потребує ремонту, а це наші з вами кошти, які викинуті грубо кажучи «на вітер», – розповів депутат.

Таке похабне та неякісне ставлення підрядників до проведення ремонту Андрій Покровський вважає неприпустимим. Саме тому, вчора він подав депутатське звернення до Луцької міської ради для повторного проведення ремонту на цій вулиці. Засновник «СВІДОМИХ» вимагає надання інформації про те, хто саме здійснював ремонтні роботи і чи були такі випадки в інших районах міста.
Покровський обурений роботою підрядників, які ремонтували дорогу у Луцьку. ФОТО

«Вважаю, що такі недобросовісні підрядники не мають права в майбутньому проводити роботи за бюджетні кошти», – резюмував Покровський.
Покровський обурений роботою підрядників, які ремонтували дорогу у Луцьку. ФОТО

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Теги: Андрій Покровський, Луцьк, ремонт, яма, критика
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