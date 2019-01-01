вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем

«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
Головний патрульний Волині Андрій Крутень поділився, як вирішив стати копом.

Про це він розповів у п’ятницю, 2 серпня, під час гутірки на «Бандерштаті».

Начальник патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень розповів, що стати працівником правоохоронних органів не була його мрією. Його мрією була юриспруденція та риболовля. До служби Андрій Крутень навіть працював у юридичній фірмі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як зможу «видихнути», першим ділом привезу вудку: «некабінетно» про нового головного копа Волині. ФОТО

«Це питання виникло набагато пізніше в свідомому віці. Це був час, коли, на жаль, перші 17 хлопців були вбиті на Сході і я брав участь в урочистостях щодо їх вшанування. Коли розумів, що тут лежить твій ровесник, що треба щось робити, мати певну ціль і що скоро буде закон про демобілізацію. Мабуть, із того часу моя свідомість перевернулася», - зауважив він.
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Крутень, гутірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Сьогодні, 11:40
На Волині у чернівчанина вилучили автомобіль із сумнівними документами. ФОТО
Сьогодні, 11:36
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
Сьогодні, 11:25
У волинському селі згорів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 11:18
На Волині велосипедного злодія викрили відеокамери
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
На «Бандерштаті» проведе гутірку начальник патрульної поліції Волинської області На «Бандерштаті» проведе гутірку начальник патрульної поліції Волинської області
31 липень, 18:22
Новий головний патрульний Волині розповів про свій перший улов та «рибні» місця Новий головний патрульний Волині розповів про свій перший улов та «рибні» місця
14 липень, 10:04
Головний патрульний Волині розповів, чому у Луцьку необхідний ситуаційний центр Головний патрульний Волині розповів, чому у Луцьку необхідний ситуаційний центр
21 червень, 13:16
Головний патрульний Волині звернувся до потенційних поліцейських Головний патрульний Волині звернувся до потенційних поліцейських
21 червень, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство чоловіка у селі Суходоли на Волині: деталі трагедії
Сьогодні, 12:07
 0
Головний патрульний Волині поділився, чому люди не довіряють копам
Сьогодні, 11:51
 0
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині у чернівчанина вилучили автомобіль із сумнівними документами. ФОТО
Сьогодні, 11:36
 0
«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿