«Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
Сьогодні, 11:25
Головний патрульний Волині Андрій Крутень поділився, як вирішив стати копом.
Про це він розповів у п’ятницю, 2 серпня, під час гутірки на «Бандерштаті».
Начальник патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень розповів, що стати працівником правоохоронних органів не була його мрією. Його мрією була юриспруденція та риболовля. До служби Андрій Крутень навіть працював у юридичній фірмі.
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«Це питання виникло набагато пізніше в свідомому віці. Це був час, коли, на жаль, перші 17 хлопців були вбиті на Сході і я брав участь в урочистостях щодо їх вшанування. Коли розумів, що тут лежить твій ровесник, що треба щось робити, мати певну ціль і що скоро буде закон про демобілізацію. Мабуть, із того часу моя свідомість перевернулася», - зауважив він.
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Про це він розповів у п’ятницю, 2 серпня, під час гутірки на «Бандерштаті».
Начальник патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень розповів, що стати працівником правоохоронних органів не була його мрією. Його мрією була юриспруденція та риболовля. До служби Андрій Крутень навіть працював у юридичній фірмі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як зможу «видихнути», першим ділом привезу вудку: «некабінетно» про нового головного копа Волині. ФОТО
«Це питання виникло набагато пізніше в свідомому віці. Це був час, коли, на жаль, перші 17 хлопців були вбиті на Сході і я брав участь в урочистостях щодо їх вшанування. Коли розумів, що тут лежить твій ровесник, що треба щось робити, мати певну ціль і що скоро буде закон про демобілізацію. Мабуть, із того часу моя свідомість перевернулася», - зауважив він.
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