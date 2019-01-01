Головний патрульний Волині поділився, чому люди не довіряють копам
Сьогодні, 11:51
Начальник патрульної поліції Волині Андрій Крутень на «Бандерштаті» розповів, чому українці не довіряють правоохоронцям.
Про це йшлося у п’ятницю, 2 серпня, під час гутірки.
За словами Андрія Крутня, що, наприклад, в Австрії, патрульним довіряють більше, аніж в Україні, хоча і ті, і ті виконують однакову роботу. Насправді усе залежить від рівня правосвідомості.
«Якщо ми будемо самодисциплінуватися, самоорганізовуватися, тоді ситуація зміниться. А сказати «зрада», «все зникло», «все пропало» може будь-хто і на будь-якому етапі», - відзначив патрульний.
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Він додав, що не народився патрульним, а обрав цей шлях і що форма змушує його ставати кращим.
Також Андрій Крутень каже, що люди часто висмикують певні ситуації з контексту і розповів про інцидент, що трапився у Рівному.
Там чоловік йшов із вагітною дружиною і після словесної перепалки почав її бити. Патрульні прибули, аби вгамувати дебошира. Натомість той вчепився у паркан і копи буквально намагалися «відірвати» чоловіка від огорожі. Однак перехожі побачили лише момент затримання та почали звинувачувати патрульних, знімати це на відео та виставляти ситуацію як перевищення повноважень
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Про це йшлося у п’ятницю, 2 серпня, під час гутірки.
За словами Андрія Крутня, що, наприклад, в Австрії, патрульним довіряють більше, аніж в Україні, хоча і ті, і ті виконують однакову роботу. Насправді усе залежить від рівня правосвідомості.
«Якщо ми будемо самодисциплінуватися, самоорганізовуватися, тоді ситуація зміниться. А сказати «зрада», «все зникло», «все пропало» може будь-хто і на будь-якому етапі», - відзначив патрульний.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Це не було моєю мрією», – головний патрульний Волині про роботу правоохоронцем
Він додав, що не народився патрульним, а обрав цей шлях і що форма змушує його ставати кращим.
Також Андрій Крутень каже, що люди часто висмикують певні ситуації з контексту і розповів про інцидент, що трапився у Рівному.
Там чоловік йшов із вагітною дружиною і після словесної перепалки почав її бити. Патрульні прибули, аби вгамувати дебошира. Натомість той вчепився у паркан і копи буквально намагалися «відірвати» чоловіка від огорожі. Однак перехожі побачили лише момент затримання та почали звинувачувати патрульних, знімати це на відео та виставляти ситуацію як перевищення повноважень
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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