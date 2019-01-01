Головний патрульний Волині поділився, чому люди не довіряють копам

Начальник патрульної поліції Волиніна «Бандерштаті» розповів, чому українці не довіряють правоохоронцям.Про це йшлося у п’ятницю, 2 серпня, під час гутірки.За словами Андрія Крутня, що, наприклад, в Австрії, патрульним довіряють більше, аніж в Україні, хоча і ті, і ті виконують однакову роботу. Насправді усе залежить від рівня правосвідомості.«Якщо ми будемо самодисциплінуватися, самоорганізовуватися, тоді ситуація зміниться. А сказати «зрада», «все зникло», «все пропало» може будь-хто і на будь-якому етапі», - відзначив патрульний.Він додав, що не народився патрульним, а обрав цей шлях і що форма змушує його ставати кращим.Також Андрій Крутень каже, що люди часто висмикують певні ситуації з контексту і розповів про інцидент, що трапився у Рівному.Там чоловік йшов із вагітною дружиною і після словесної перепалки почав її бити. Патрульні прибули, аби вгамувати дебошира. Натомість той вчепився у паркан і копи буквально намагалися «відірвати» чоловіка від огорожі. Однак перехожі побачили лише момент затримання та почали звинувачувати патрульних, знімати це на відео та виставляти ситуацію як перевищення повноважень