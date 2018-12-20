У Києві обстріляли відвідувачів кафе
Сьогодні, 10:17
У Києві, у Святошинському районі, в ніч на 4 серпня невідомий відкрив вогонь у відвідувачів одного з кафе за адресою вулиця Миру, 13.
Як передає "Інформатор", інцидент стався опівночі. У поліції розповіли, що на чоловіка почав гавкати собака. Це і послужило приводом для відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти у трьох відпочивальників.
У результаті їх із вогнепальними пораненнями в області шиї, грудей і інших частин тіла доставили в лікарню.
Чоловік витратив 6 патронів. Його на місці події оперативно затримали правоохоронці. Він знаходився в нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.
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Як передає "Інформатор", інцидент стався опівночі. У поліції розповіли, що на чоловіка почав гавкати собака. Це і послужило приводом для відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти у трьох відпочивальників.
У результаті їх із вогнепальними пораненнями в області шиї, грудей і інших частин тіла доставили в лікарню.
Чоловік витратив 6 патронів. Його на місці події оперативно затримали правоохоронці. Він знаходився в нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.
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