У Києві обстріляли відвідувачів кафе





Як передає



У результаті їх із вогнепальними пораненнями в області шиї, грудей і інших частин тіла доставили в лікарню.



Чоловік витратив 6 патронів. Його на місці події оперативно затримали правоохоронці. Він знаходився в нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві, у Святошинському районі, в ніч на 4 серпня невідомий відкрив вогонь у відвідувачів одного з кафе за адресою вулиця Миру, 13.Як передає "Інформатор" , інцидент стався опівночі. У поліції розповіли, що на чоловіка почав гавкати собака. Це і послужило приводом для відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти у трьох відпочивальників.У результаті їх із вогнепальними пораненнями в області шиї, грудей і інших частин тіла доставили в лікарню.Чоловік витратив 6 патронів. Його на місці події оперативно затримали правоохоронці. Він знаходився в нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.

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