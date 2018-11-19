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Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО

Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Одесу 3 серпня накрила сильна злива, яка затопила місто та паралізувала рух.

Потоком води на вулицях змивало припарковані автомобілі. Крім того, на Карантинному спуску розвернуло зливовий колектор. Про це повідомляє видання Думская.

В одному з районів міста зупинився рух трамваїв.

Через складні погодні умови літак компанії Австрійські авіалінії не зміг здійснити посадку і змушений був піти на друге коло.







Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО

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Теги: Одеса, злива, вода, транспорт, колапс, погода
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