Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Сьогодні, 22:19
Одесу 3 серпня накрила сильна злива, яка затопила місто та паралізувала рух.
Потоком води на вулицях змивало припарковані автомобілі. Крім того, на Карантинному спуску розвернуло зливовий колектор. Про це повідомляє видання Думская.
В одному з районів міста зупинився рух трамваїв.
Через складні погодні умови літак компанії Австрійські авіалінії не зміг здійснити посадку і змушений був піти на друге коло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Потоком води на вулицях змивало припарковані автомобілі. Крім того, на Карантинному спуску розвернуло зливовий колектор. Про це повідомляє видання Думская.
В одному з районів міста зупинився рух трамваїв.
Через складні погодні умови літак компанії Австрійські авіалінії не зміг здійснити посадку і змушений був піти на друге коло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО
Сьогодні, 22:19
Для майбутніх лікарів амбулаторії у селі на Волині підготували трикімнатну квартиру. ФОТО
Сьогодні, 21:42
На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО
Сьогодні, 21:13
Театральний майдан Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:50