Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива. ВІДЕО





Потоком води на вулицях змивало припарковані автомобілі. Крім того, на Карантинному спуску розвернуло зливовий колектор. Про це повідомляє видання



В одному з районів міста зупинився рух трамваїв.



Через складні погодні умови літак компанії Австрійські авіалінії не зміг здійснити посадку і змушений був піти на друге коло.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одесу 3 серпня накрила сильна злива, яка затопила місто та паралізувала рух.Потоком води на вулицях змивало припарковані автомобілі. Крім того, на Карантинному спуску розвернуло зливовий колектор. Про це повідомляє видання Думская В одному з районів міста зупинився рух трамваїв.Через складні погодні умови літак компанії Австрійські авіалінії не зміг здійснити посадку і змушений був піти на друге коло.

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