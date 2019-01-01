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Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»

Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»
Співачка з українського інді-рок-гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна не змогла стримати сліз – настільки виконавиця прониклася віддачею публіки та атмосферним заходом сонця над Луцьким замком.

Виступали музиканти перед відвідувачами «Бандерштату» 3 серпня, - пишуть Волинські новини.

«Її називають феєю, яка однаково комфортно почувається скрізь, на будь-якій сцені: на стільчику квартирника, у філармонії, театрі чи на фестивалі під дощем. Подача пронизує абсолютно наскрізь, вона проживає кожну свою пісню… Цей гурт дуже швидко у своїй історії продився з андеґраундних виконавців у надпопулярні. Музиканти часто виступають хедлайнерами великих фестивалів, вони виходять у прайм-тайм і сьогоднішній виступ на фестивалі «Бандерштат» теж не є винятком… Їх можна назвати дивними, сумними, чарівними, милуючими, магічними, однак точно не стандартними», – так оголошували вихід Vivienne Mort на сцену незмінні ведучі фестивалю Вікторія Жуковська та М'яч Дредбол.

Розпочали свій виступ музиканти піснею «Грушечка».

«Добрий вечір, брати і сестри. Ми їхали до вас із Дніпра цілу ніч і частину дня, аби грати для вас цілим складом, чого ми не робили давно», – привіталася з присутніми Даніела Заюшкіна.

Столичний гурт подарував бандерштатівцям найвідоміші свої пісні, зокрема й із найновішого альбому: «Іній», «Думаю про тебе», «Пташечка», «Змія», «Сліди маленьких рук» тощо.

Виступ Vivienne Mort співпав у часі з заходом сонця над територією «Бандерштату», що не змогла не відмітити солістка.

«Я бачу те, що відбувається там (захід сонця над Луцьким замком, – ВН). Оберніться, там така краса. І в той же час я бачу в цей момент вас, коли ви такі ніжні. Така комбінація… Думаю, не всім так щастить», – зазначила співачка.

Далі колектив вирішив зіграти свою стару, однак досі дуже популярну пісню «Лети», яку гурт зазвичай виконує спільно з публікою. У момент, коли бандерштатівці підняли догори телефони з увімкненими ліхтариками, Даніела не змогла стримати сліз розчулення.

«Вибачте. Я не знаю, чому плачу. Я хочу, щоб усе в усіх було добре. Напевно тому», – сказала виконавиця.
Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»
Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»
Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»
Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»
Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»
Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»
Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»


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Теги: Vivienne Mort, Бандерштат
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