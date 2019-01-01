Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»

Vivienne Mort Даніела Заюшкіна не змогла стримати сліз – настільки виконавиця прониклася віддачею публіки та атмосферним заходом сонця над Луцьким замком.



Виступали музиканти перед відвідувачами «Бандерштату» 3 серпня, - пишуть



«Її називають феєю, яка однаково комфортно почувається скрізь, на будь-якій сцені: на стільчику квартирника, у філармонії, театрі чи на фестивалі під дощем. Подача пронизує абсолютно наскрізь, вона проживає кожну свою пісню… Цей гурт дуже швидко у своїй історії продився з андеґраундних виконавців у надпопулярні. Музиканти часто виступають хедлайнерами великих фестивалів, вони виходять у прайм-тайм і сьогоднішній виступ на фестивалі «Бандерштат» теж не є винятком… Їх можна назвати дивними, сумними, чарівними, милуючими, магічними, однак точно не стандартними», – так оголошували вихід Vivienne Mort на сцену незмінні ведучі фестивалю Вікторія Жуковська та М'яч Дредбол.



Розпочали свій виступ музиканти піснею «Грушечка».



«Добрий вечір, брати і сестри. Ми їхали до вас із Дніпра цілу ніч і частину дня, аби грати для вас цілим складом, чого ми не робили давно», – привіталася з присутніми Даніела Заюшкіна.



Столичний гурт подарував бандерштатівцям найвідоміші свої пісні, зокрема й із найновішого альбому: «Іній», «Думаю про тебе», «Пташечка», «Змія», «Сліди маленьких рук» тощо.



Виступ Vivienne Mort співпав у часі з заходом сонця над територією «Бандерштату», що не змогла не відмітити солістка.



«Я бачу те, що відбувається там (захід сонця над Луцьким замком, – ВН). Оберніться, там така краса. І в той же час я бачу в цей момент вас, коли ви такі ніжні. Така комбінація… Думаю, не всім так щастить», – зазначила співачка.



Далі колектив вирішив зіграти свою стару, однак досі дуже популярну пісню «Лети», яку гурт зазвичай виконує спільно з публікою. У момент, коли бандерштатівці підняли догори телефони з увімкненими ліхтариками, Даніела не змогла стримати сліз розчулення.



«Вибачте. Я не знаю, чому плачу. Я хочу, щоб усе в усіх було добре. Напевно тому», – сказала виконавиця.





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