В селі на Волині відремонтують школу





Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише



Сума тендеру – 982 тисячі гривень.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15 серпня 2019 року.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 10 листопада 2019 року.

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