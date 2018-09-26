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В селі на Волині відремонтують школу

В селі на Волині відремонтують школу
Відділ освіти, молоді та спорту Горохівської районної державної адміністрації планує провести капітальний ремонт шатрового даху загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в селі Шклинь.

Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише Район.in.ua.

Сума тендеру – 982 тисячі гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15 серпня 2019 року.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 10 листопада 2019 року.

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Теги: ремонт, школа, Волинь
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