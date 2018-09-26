В селі на Волині відремонтують школу
Сьогодні, 13:20
Відділ освіти, молоді та спорту Горохівської районної державної адміністрації планує провести капітальний ремонт шатрового даху загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в селі Шклинь.
Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише Район.in.ua.
Сума тендеру – 982 тисячі гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15 серпня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 10 листопада 2019 року.
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Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише Район.in.ua.
Сума тендеру – 982 тисячі гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15 серпня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 10 листопада 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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