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Через ремонт дороги з луцької вулиці вже кілька днів не вивозять сміття. ФОТО

Через ремонт дороги з луцької вулиці вже кілька днів не вивозять сміття. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ківерцівській - справжній сміттєвий колапс. Баки переповнені, пакети з відходами лежать просто на землі, а окрім цього - ще й жахливий сморід.

Про це у соцмережі facebook написала журналістка Дар'я Тимошкова.

"Вже звичний луцький сморід "заглушив" запах побутового сміття, розпеченого на сонці. На вулиці Ківерцівській вже кілька днів його не вивозять. Сьогодні хоч полило дощем. Але все рівно через цей "аромат" бродячі тварини та бомжі гидують копирсатися у "своїх" сміттєвих баках. Люди, звичайно, бідкаються! А "Луцькспецкомунтранс" шо? Правильно, - розводить руками. Як бонус усім мешканцям Ківерцівської пообіцяли цілодобово не вимикати вуличні ліхтарі. Ну, хоч за це дякую!", - йдеться в дописі.

У коментарях під дописом журналістка зазначила, що після її звернення на місце прибув інспектор муніципальної варти та зафіксував усе на планшет.

А у КП "Луцькспецкомунтранс" дівчині пояснили, що доки не покладуть асфальт на вулиці Ківерцівській, то сміття не вивезуть.

"Але в "Спецкомунтрансі" чергова сказала, що хоч лобом в стіну бийся, а поки асфальт на Ківерцівській не покладуть, то сміття не вивезуть. Дорожники обіцяли поспішити. Але сказали, що раніше п'ятниці "нічого не буде". - "Це що нам так жити до п'ятниці мінімум???".
Через ремонт дороги з луцької вулиці вже кілька днів не вивозять сміття. ФОТО
Через ремонт дороги з луцької вулиці вже кілька днів не вивозять сміття. ФОТО
Через ремонт дороги з луцької вулиці вже кілька днів не вивозять сміття. ФОТО

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Теги: сміття, сморід, Ківерцівська, ремонт, дорога
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