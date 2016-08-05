У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»
Сьогодні, 22:45
Лучан та гостей міста запрошують на фестиваль «Князівський бенкет», який відбудеться 25 серпня.
Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.
До міста прибудуть майстри і ремісники, торговці і купці, тут будуть поєдинки і танці, тут пригощатимуть, славитимуть князя Вітовта і бенкетуватимуть.
А все тому, що у Луцьку 25 серпня відбудеться фестиваль середньовічного духу Князівський бенкет 2019.
Приходьте, приїжджайте, будемо бенкетувати разом‼️ Вхід вільний!", - оголосили організатори.
Окрім того, всіх охочих запрошують взять участь у конкурсі на краще середньовічне вбрання.
"Володарі найцікавішого, найбільш історично правдивого вбрання отримають чудові подарунки від наших партнерів:
- вікенд в Будапешті;
- сертифікат на подорож по Україні;
- для маленьких учасників – чудові подарунки.
До слова, у Луцьку подібний фестиваль проводитимуть уже втретє.
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Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.
До міста прибудуть майстри і ремісники, торговці і купці, тут будуть поєдинки і танці, тут пригощатимуть, славитимуть князя Вітовта і бенкетуватимуть.
А все тому, що у Луцьку 25 серпня відбудеться фестиваль середньовічного духу Князівський бенкет 2019.
Приходьте, приїжджайте, будемо бенкетувати разом‼️ Вхід вільний!", - оголосили організатори.
Окрім того, всіх охочих запрошують взять участь у конкурсі на краще середньовічне вбрання.
"Володарі найцікавішого, найбільш історично правдивого вбрання отримають чудові подарунки від наших партнерів:
- вікенд в Будапешті;
- сертифікат на подорож по Україні;
- для маленьких учасників – чудові подарунки.
До слова, у Луцьку подібний фестиваль проводитимуть уже втретє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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