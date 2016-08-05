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У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»

У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»
Лучан та гостей міста запрошують на фестиваль «Князівський бенкет», який відбудеться 25 серпня.

Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

До міста прибудуть майстри і ремісники, торговці і купці, тут будуть поєдинки і танці, тут пригощатимуть, славитимуть князя Вітовта і бенкетуватимуть.

А все тому, що у Луцьку 25 серпня відбудеться фестиваль середньовічного духу Князівський бенкет 2019.

Приходьте, приїжджайте, будемо бенкетувати разом‼️ Вхід вільний!", - оголосили організатори.

Окрім того, всіх охочих запрошують взять участь у конкурсі на краще середньовічне вбрання.

"Володарі найцікавішого, найбільш історично правдивого вбрання отримають чудові подарунки від наших партнерів:

- вікенд в Будапешті;
- сертифікат на подорож по Україні;
- для маленьких учасників – чудові подарунки.

До слова, у Луцьку подібний фестиваль проводитимуть уже втретє.

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Теги: Князівський бенкет, фестиваль, Луцьк, середньовіччя, конкурс, костюм, вбрання
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