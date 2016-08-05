У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»





Про це у



До міста прибудуть майстри і ремісники, торговці і купці, тут будуть поєдинки і танці, тут пригощатимуть, славитимуть князя Вітовта і бенкетуватимуть.



А все тому, що у Луцьку 25 серпня відбудеться фестиваль середньовічного духу Князівський бенкет 2019.



Приходьте, приїжджайте, будемо бенкетувати разом‼️ Вхід вільний!", - оголосили організатори.



Окрім того, всіх охочих запрошують взять участь у конкурсі на краще середньовічне вбрання.



"Володарі найцікавішого, найбільш історично правдивого вбрання отримають чудові подарунки від наших партнерів:



- вікенд в Будапешті;

- сертифікат на подорож по Україні;

- для маленьких учасників – чудові подарунки.



До слова, у Луцьку подібний фестиваль проводитимуть уже втретє.

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