вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» трапилась смертельна аварія за участю бензовоза і легковика

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» трапилась смертельна аварія за участю бензовоза і легковика
Смертельна автопригода сталася на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин».

4 серпня приблизно о 15-ї години неподалік села Полиці Володимирецького району 58-річний житель Дніпра, керуючи автомобілем Hyundai Accent зіткнувся із бензовозом DAF, під керуванням 43-річного мешканця Ковеля, який зупинився перед нерегульованим залізничним переїздом, - пише ГУНП у Рівненській області.

Унаслідок зіткнення на місці події загинув 36-річний пасажир легкового автомобіля, син водія, який знаходився на задньому сидінні. 67-річну пасажирку, матір загиблого, із переломом ребра, забоями грудної клітки госпіталізували у травматологічне відділення. Вона перебувала у салоні на передньому сидінні.

Ємність бензовоза, який перевозив пальне, не пошкодилася, тож витоку не було.

За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за статтею 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, траса, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин всадив ніж у живіт чоловіка: потерпілий – у реанімації
Сьогодні, 12:23
Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:07
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» трапилась смертельна аварія за участю бензовоза і легковика
Сьогодні, 12:03
На Волині «привідкриють» пункт пропуску
Сьогодні, 11:58
Дзіндзіляка, нюхтики, п’юрник: маловідомі говіркові слова на Волині
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
Жахлива аварія на Рівненщині: 2 осіб загинуло Жахлива аварія на Рівненщині: 2 осіб загинуло
29 листопад, 2016, 14:31
Один загинув, троє в лікарні: п'яний водій зніс електроопору і втік з понівеченого буса. ВІДЕО Один загинув, троє в лікарні: п'яний водій зніс електроопору і втік з понівеченого буса. ВІДЕО
28 липень, 22:22
Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки
22 липень, 12:42
У Львові водій влетів у огорожу, вийшов з авто та помер У Львові водій влетів у огорожу, вийшов з авто та помер
22 липень, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські прикордонники затримали росіянку, яка намагалася перетнути українсько-білоруський кордон
Сьогодні, 13:00
 0
З середини тижня в Україну повернеться спека
Сьогодні, 12:44
 0
У волинському місті горіла господарська споруда
Сьогодні, 12:40
 0
Лучанин всадив ніж у живіт чоловіка: потерпілий – у реанімації
Сьогодні, 12:23
 0
Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿