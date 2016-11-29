На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» трапилась смертельна аварія за участю бензовоза і легковика
Сьогодні, 12:03
Смертельна автопригода сталася на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин».
4 серпня приблизно о 15-ї години неподалік села Полиці Володимирецького району 58-річний житель Дніпра, керуючи автомобілем Hyundai Accent зіткнувся із бензовозом DAF, під керуванням 43-річного мешканця Ковеля, який зупинився перед нерегульованим залізничним переїздом, - пише ГУНП у Рівненській області.
Унаслідок зіткнення на місці події загинув 36-річний пасажир легкового автомобіля, син водія, який знаходився на задньому сидінні. 67-річну пасажирку, матір загиблого, із переломом ребра, забоями грудної клітки госпіталізували у травматологічне відділення. Вона перебувала у салоні на передньому сидінні.
Ємність бензовоза, який перевозив пальне, не пошкодилася, тож витоку не було.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за статтею 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
4 серпня приблизно о 15-ї години неподалік села Полиці Володимирецького району 58-річний житель Дніпра, керуючи автомобілем Hyundai Accent зіткнувся із бензовозом DAF, під керуванням 43-річного мешканця Ковеля, який зупинився перед нерегульованим залізничним переїздом, - пише ГУНП у Рівненській області.
Унаслідок зіткнення на місці події загинув 36-річний пасажир легкового автомобіля, син водія, який знаходився на задньому сидінні. 67-річну пасажирку, матір загиблого, із переломом ребра, забоями грудної клітки госпіталізували у травматологічне відділення. Вона перебувала у салоні на передньому сидінні.
Ємність бензовоза, який перевозив пальне, не пошкодилася, тож витоку не було.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за статтею 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин всадив ніж у живіт чоловіка: потерпілий – у реанімації
Сьогодні, 12:23
Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:07
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» трапилась смертельна аварія за участю бензовоза і легковика
Сьогодні, 12:03
На Волині «привідкриють» пункт пропуску
Сьогодні, 11:58