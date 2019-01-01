За вихідні до луцької лікарні потрапило 7 людей з укусами тварин





Про це інформує пресслужба Луцької міської клінічної лікарні на сторінці у facebook.



Так, у травмпункті обстежили 129 травмованих, з них: 35 з переломами. 13 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 7 покусали тварини. 13 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.



А в операційному блоці виконали 26 оперативних втручань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Луцької міської клінічної лікарні у минулі вихідні дні, починаючи з 16-ої години 2 серпня по 8:00 5 серпня, до приймального відділення звернулося 84 пацієнтів.Про це інформує пресслужба Луцької міської клінічної лікарні на сторінці у facebook.Так, у травмпункті обстежили 129 травмованих, з них: 35 з переломами. 13 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 7 покусали тварини. 13 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.А в операційному блоці виконали 26 оперативних втручань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію