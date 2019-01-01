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За вихідні до луцької лікарні потрапило 7 людей з укусами тварин

За вихідні до луцької лікарні потрапило 7 людей з укусами тварин
До Луцької міської клінічної лікарні у минулі вихідні дні, починаючи з 16-ої години 2 серпня по 8:00 5 серпня, до приймального відділення звернулося 84 пацієнтів.

Про це інформує пресслужба Луцької міської клінічної лікарні на сторінці у facebook.

Так, у травмпункті обстежили 129 травмованих, з них: 35 з переломами. 13 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 7 покусали тварини. 13 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.

А в операційному блоці виконали 26 оперативних втручань.

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Теги: тварини, укус, лікарня
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