Показали «ідеальну» модель Волинської області. ФОТО

Віцепрем'єрміністр Україниопублікував проект Волинської області, поділеної на три райони – Луцький, Ковельський та Володимир-ВолинськиПро це йдеться на його особистій сторінці у Facebook.«Багато зацікавленості і питань викликала нова проектна модель адміністративні-територіального устрою України, яку я назвав Моделлю ідеальної України. В якій замість 465 районів, 102 (92 райони на підконтрольній території України і +10 – на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей та АР Крим).Чекайте моделі інших областей! Обіцяю викласти всі!» – йдеться у дописі.Також міністр зазначив, що новий субрегіональний рівень дасть можливість збільшити території і кількість їх мешканців до 150 тисяч, що проживають у районах. Це дасть змогу сформувати якісні потужні команди, котрі зможуть координувати, управляти процесами та делегованими повноваженнями від держави.