Показали «ідеальну» модель Волинської області. ФОТО
Сьогодні, 10:16
Віцепрем'єрміністр України Геннадій Зубко опублікував проект Волинської області, поділеної на три райони – Луцький, Ковельський та Володимир-Волинськи
Про це йдеться на його особистій сторінці у Facebook.
«Багато зацікавленості і питань викликала нова проектна модель адміністративні-територіального устрою України, яку я назвав Моделлю ідеальної України. В якій замість 465 районів, 102 (92 райони на підконтрольній території України і +10 – на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей та АР Крим).
Чекайте моделі інших областей! Обіцяю викласти всі!» – йдеться у дописі.
Також міністр зазначив, що новий субрегіональний рівень дасть можливість збільшити території і кількість їх мешканців до 150 тисяч, що проживають у районах. Це дасть змогу сформувати якісні потужні команди, котрі зможуть координувати, управляти процесами та делегованими повноваженнями від держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на його особистій сторінці у Facebook.
«Багато зацікавленості і питань викликала нова проектна модель адміністративні-територіального устрою України, яку я назвав Моделлю ідеальної України. В якій замість 465 районів, 102 (92 райони на підконтрольній території України і +10 – на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей та АР Крим).
Чекайте моделі інших областей! Обіцяю викласти всі!» – йдеться у дописі.
Також міністр зазначив, що новий субрегіональний рівень дасть можливість збільшити території і кількість їх мешканців до 150 тисяч, що проживають у районах. Це дасть змогу сформувати якісні потужні команди, котрі зможуть координувати, управляти процесами та делегованими повноваженнями від держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали «ідеальну» модель Волинської області. ФОТО
Сьогодні, 10:16
У Луцьку зловили водія з наркотиками
Сьогодні, 10:00
За вихідні до луцької лікарні потрапило 7 людей з укусами тварин
Сьогодні, 09:55
На скільки за рік зросли пенсії для волинян
Сьогодні, 09:39
Якщо з серцем «щось не так»: поради від волинських лікарів
Сьогодні, 09:24