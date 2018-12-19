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Показали «ідеальну» модель Волинської області. ФОТО

Показали «ідеальну» модель Волинської області. ФОТО
Віцепрем'єрміністр України Геннадій Зубко опублікував проект Волинської області, поділеної на три райони – Луцький, Ковельський та Володимир-Волинськи

Про це йдеться на його особистій сторінці у Facebook.

«Багато зацікавленості і питань викликала нова проектна модель адміністративні-територіального устрою України, яку я назвав Моделлю ідеальної України. В якій замість 465 районів, 102 (92 райони на підконтрольній території України і +10 – на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей та АР Крим).
Чекайте моделі інших областей! Обіцяю викласти всі!» – йдеться у дописі.

Також міністр зазначив, що новий субрегіональний рівень дасть можливість збільшити території і кількість їх мешканців до 150 тисяч, що проживають у районах. Це дасть змогу сформувати якісні потужні команди, котрі зможуть координувати, управляти процесами та делегованими повноваженнями від держави.

Показали «ідеальну» модель Волинської області. ФОТО

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Теги: Волинь, район, регіон
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