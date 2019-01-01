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На Волині за спалювання стерні покарали чотирьох селян

На Волині за спалювання стерні покарали чотирьох селян
На Волині фахівці цивільного захисту провели 17 рейдів для попередження пожеж від спалювання післяжнивних залишків.

Зокрема, в Луцькому районі учасники рейдів побували в селах Рованці, Боратин, Голишів, Новостав, Мистишин, Вербаїв, Коршвець, Промінь, Полонка, Гірка Полонка, - інформує пресслужба ДСНС Волинській області.

На жаль, виявили факти спалювання сухої рослинності жителем села Горшовець. На порушника склали протокол за статтею 77-1 Кодексу України про адмінправопорушення.

У селі Брани та Борисковичі Горохівського району виявили трьох порушників правил пожежної та екологічної безпеки, на яких фахівці екологічної інспекції теж змушені були скласти адміністративні протоколи.

На Волині за спалювання стерні покарали чотирьох селян
На Волині за спалювання стерні покарали чотирьох селян
На Волині за спалювання стерні покарали чотирьох селян

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Теги: стерня, палії
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