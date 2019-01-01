У Луцьку муніципали перевіряли гральні заклади. ФОТО

У Луцьку робоча група з проведення рейдів щодо виявлення об’єктів грального бізнесу в місті оглянула заклад на проспекті Соборності, 42.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.6 серпня група виявила заклад «Лото», який здійснює свою роботу без відповідного погодження режиму роботи, згідно вимог Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Луцька. В «Куточку споживача» будь-яка інформація щодо діяльності даного закладу була відсутня. Особи, які перебували в закладі та організовували роботу відмовились та не змогли надати документи та інформацію щодо роботи закладу, суб’єкта господарювання що здійснює в ньому господарську діяльність та трудові договори.Виявлені порушення підпадають під норми ч.1 ст.164 КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності». З метою припинення даного правопорушення повідомили представників Державної фіскальної служби у Волинській області.В межах повноважень, представником поліції винесли постанову за ч.1 ст.182 КУпАП (відсутність погодження режиму роботи закладу). По даному закладу будуть направлені відповідні матеріали для розгляду ДФС у Волинській області для вжиття заходів.