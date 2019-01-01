вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах

Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах
Розповіли про те, скільки людей відвідало цьогорічний «Бандерштат», яка географія фестивалю та за скільки монтувалась сцена заходу.

Про це йдеться на сайті фестивалю.

13-ий за ліком Бандерштат відбувся у Рованцях поблизу Луцька 2-4 серпня.

10700 осіб відвідали цьогорічний фестиваль.

7 країн – така географія фесту, адже крім українців у нас були гості зі США, ОАЕ, Ізраїлю, Франції, Польщі та Білорусі.

2213 учасників бойових дій відвідали фестиваль безплатно.

Близько 600 дітей віком до 12 років у супроводі дорослих відвідали Бандерштат.

28 метрів – довжина понтонного мосту, який ми встановили, щоб можна було швидко дістатися на фестиваль із Центрального парку Луцька.

За 2 місяці до Бандерштату проектувалася сцена. Її монтаж тривав 2 дні по 14 годин, над ним працювали 6 фахівців компанії Elecor. Усього було задіяно 30 осіб для монтажу сцени, світлового та звукового обладнання. 20 тонн важить цьогорічна сценічна конструкція.

1200 метрів паркану знадобилося, щоб огородити територію Бандерштату.

2038 літрів води «Карпатська джерельна» випили на фестивалі.

350 волонтерів допомагало у підготовці до фестивалю.

30 точок з їжею пригощали відвідувачів на фуд-зоні.

24 години стрім трансляції було на сторінках UA:Волинь у Facebook, 4,5 годин прямого ефіру і включень на «Українському радіо. Луцьк», 7 годин наживо в телеефірі 20 філій Суспільного.

20260 підписників на сторінці Бандерштату у Facebook, 12400 фоловерів у мережі Instagram, 1100 підписників телеграм-каналу фестивалю стежать за нашими новинами.

26 туалетів і 20 душових кабінок встановлено на всій території фесту.

1 телефон втопили в біотуалеті за три дні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Бандерштат, Волинь, Луцьк, Рованці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Забрати не можна залишити: у Луцьку повертають 8 зупинок
Сьогодні, 09:53
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Сьогодні, 09:40
Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах
Сьогодні, 09:38
У Луцьку причепурять школу №26
Сьогодні, 09:32
У Луцьку муніципали перевіряли гральні заклади. ФОТО
Сьогодні, 09:28
Схожі новини
Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
05 серпень, 12:07
Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
04 серпень, 12:47
На «Бандерштаті» влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків На «Бандерштаті» влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків
05 серпень, 23:32
«Бандерштату» – бути: спростували інформацію про останній фестиваль «Бандерштату» – бути: спростували інформацію про останній фестиваль
04 серпень, 21:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
Сьогодні, 10:39
 0
Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
Сьогодні, 10:39
 0
У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік
Сьогодні, 10:34
 0
На Волині у 2019 році посіяли найбільше соняшників за останні 10 років
Сьогодні, 10:33
 0
Українці організували у Польщі банду, яка викрадала елітні автівки
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿