Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах
Сьогодні, 09:38
Розповіли про те, скільки людей відвідало цьогорічний «Бандерштат», яка географія фестивалю та за скільки монтувалась сцена заходу.
Про це йдеться на сайті фестивалю.
13-ий за ліком Бандерштат відбувся у Рованцях поблизу Луцька 2-4 серпня.
10700 осіб відвідали цьогорічний фестиваль.
7 країн – така географія фесту, адже крім українців у нас були гості зі США, ОАЕ, Ізраїлю, Франції, Польщі та Білорусі.
2213 учасників бойових дій відвідали фестиваль безплатно.
Близько 600 дітей віком до 12 років у супроводі дорослих відвідали Бандерштат.
28 метрів – довжина понтонного мосту, який ми встановили, щоб можна було швидко дістатися на фестиваль із Центрального парку Луцька.
За 2 місяці до Бандерштату проектувалася сцена. Її монтаж тривав 2 дні по 14 годин, над ним працювали 6 фахівців компанії Elecor. Усього було задіяно 30 осіб для монтажу сцени, світлового та звукового обладнання. 20 тонн важить цьогорічна сценічна конструкція.
1200 метрів паркану знадобилося, щоб огородити територію Бандерштату.
2038 літрів води «Карпатська джерельна» випили на фестивалі.
350 волонтерів допомагало у підготовці до фестивалю.
30 точок з їжею пригощали відвідувачів на фуд-зоні.
24 години стрім трансляції було на сторінках UA:Волинь у Facebook, 4,5 годин прямого ефіру і включень на «Українському радіо. Луцьк», 7 годин наживо в телеефірі 20 філій Суспільного.
20260 підписників на сторінці Бандерштату у Facebook, 12400 фоловерів у мережі Instagram, 1100 підписників телеграм-каналу фестивалю стежать за нашими новинами.
26 туалетів і 20 душових кабінок встановлено на всій території фесту.
1 телефон втопили в біотуалеті за три дні
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Про це йдеться на сайті фестивалю.
13-ий за ліком Бандерштат відбувся у Рованцях поблизу Луцька 2-4 серпня.
10700 осіб відвідали цьогорічний фестиваль.
7 країн – така географія фесту, адже крім українців у нас були гості зі США, ОАЕ, Ізраїлю, Франції, Польщі та Білорусі.
2213 учасників бойових дій відвідали фестиваль безплатно.
Близько 600 дітей віком до 12 років у супроводі дорослих відвідали Бандерштат.
28 метрів – довжина понтонного мосту, який ми встановили, щоб можна було швидко дістатися на фестиваль із Центрального парку Луцька.
За 2 місяці до Бандерштату проектувалася сцена. Її монтаж тривав 2 дні по 14 годин, над ним працювали 6 фахівців компанії Elecor. Усього було задіяно 30 осіб для монтажу сцени, світлового та звукового обладнання. 20 тонн важить цьогорічна сценічна конструкція.
1200 метрів паркану знадобилося, щоб огородити територію Бандерштату.
2038 літрів води «Карпатська джерельна» випили на фестивалі.
350 волонтерів допомагало у підготовці до фестивалю.
30 точок з їжею пригощали відвідувачів на фуд-зоні.
24 години стрім трансляції було на сторінках UA:Волинь у Facebook, 4,5 годин прямого ефіру і включень на «Українському радіо. Луцьк», 7 годин наживо в телеефірі 20 філій Суспільного.
20260 підписників на сторінці Бандерштату у Facebook, 12400 фоловерів у мережі Instagram, 1100 підписників телеграм-каналу фестивалю стежать за нашими новинами.
26 туалетів і 20 душових кабінок встановлено на всій території фесту.
1 телефон втопили в біотуалеті за три дні
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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