Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах

Розповіли про те, скільки людей відвідало цьогорічний «Бандерштат», яка географія фестивалю та за скільки монтувалась сцена заходу.Про це йдеться на сайті фестивалю.відбувся у Рованцях поблизу Луцька 2-4 серпня.осіб відвідали цьогорічний фестиваль.– така географія фесту, адже крім українців у нас були гості зі США, ОАЕ, Ізраїлю, Франції, Польщі та Білорусі.відвідали фестиваль безплатно.Близьковіком до 12 років у супроводі дорослих відвідали Бандерштат.– довжина понтонного мосту, який ми встановили, щоб можна було швидко дістатися на фестиваль із Центрального парку Луцька.Замісяці до Бандерштату проектувалася сцена. Її монтаж тривав, над ним працюваликомпанії Elecor. Усього було задіяноосіб для монтажу сцени, світлового та звукового обладнання.тонн важить цьогорічна сценічна конструкція.знадобилося, щоб огородити територію Бандерштату.«Карпатська джерельна» випили на фестивалі.допомагало у підготовці до фестивалю.з їжею пригощали відвідувачів на фуд-зоні.було на сторінках UA:Волинь у Facebook,і включень на «Українському радіо. Луцьк»,в телеефірі 20 філій Суспільного.на сторінці Бандерштату у Facebook,у мережі Instagram,телеграм-каналу фестивалю стежать за нашими новинами.встановлено на всій території фесту.в біотуалеті за три дні