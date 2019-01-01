У Луцьку просять зберегти ринок «Привіз»
Сьогодні, 11:53
Лучанка Лариса Коваль зареєструвала петицію, у якій просить владу міста зберегти ринок «Привіз», що поблизу вокзалу.
Її можна переглянути на сайті петицій.
«Жителі Привокзального району, міста Луцька, просять зберегти ринок "Привіз", а не розпочинати будівництво торгово-офісного центру.
Ринок "Привіз" необхідний не тільки жителям цього району, але й гостям міста Луцька та жителям сіл, які привозять хорошу і якісну продукцію для лучан», – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, що на місці ринку «Привіз» хочуть будувати торгово-офісний центр. Підприємці, які працюють на ринку, пікетували міськраду та вимагали скасування договору оренди землі ТзОВ «Екопрод» під ринком «Привіз». Вони блокували двері та не випускали депутатів із приміщення сесійної зали.
Зазначимо, що заступник мера Костянтин Петрорчук написав заяву до поліції на пікетувальників. А в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт заявив, що питання «Привозу» можна вирішити лише через суд.
Депутат Микола Федік підкреслив, що з Олександром Башкаленком (власником підприємства «Екопрод» – ред.) потрібно розірвати співпрацю.
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Її можна переглянути на сайті петицій.
«Жителі Привокзального району, міста Луцька, просять зберегти ринок "Привіз", а не розпочинати будівництво торгово-офісного центру.
Ринок "Привіз" необхідний не тільки жителям цього району, але й гостям міста Луцька та жителям сіл, які привозять хорошу і якісну продукцію для лучан», – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, що на місці ринку «Привіз» хочуть будувати торгово-офісний центр. Підприємці, які працюють на ринку, пікетували міськраду та вимагали скасування договору оренди землі ТзОВ «Екопрод» під ринком «Привіз». Вони блокували двері та не випускали депутатів із приміщення сесійної зали.
Зазначимо, що заступник мера Костянтин Петрорчук написав заяву до поліції на пікетувальників. А в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт заявив, що питання «Привозу» можна вирішити лише через суд.
Депутат Микола Федік підкреслив, що з Олександром Башкаленком (власником підприємства «Екопрод» – ред.) потрібно розірвати співпрацю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підприємці «Привозу» судитимуться з Башкаленком
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