Згоранська сільрада ніяк не вирішить, до якої громади приєднатися

5 сіл хочуть приєднатися до Любомлської ОТГ і це фактично наближає увесь район до децентралізаційного фінішу. Аби повністю завершити процес формування об’єднаних громад, залишається визначитися тільки Згоранській сільській раді.Повідомили в Офісі реформ Волинського РВ Асоціації міст України.Втім, як йдеться у повідомленні, керівництво сільради, депутати та жителі сіл Згорани, Гупали, Заозерне та Сильне ніяк не вирішать, де їм буде ліпше - у Любомльській міській чи Шацькій селищній ОТГ.Зазначають, до об’єднаної територіальної громади із адміністративним центром у Любомлі хочуть приєднатися дві сільські ради – Зачернецька та Хворостівська.Волинська ОДА вже надала позитивний висновок щодо добровільного приєднання сіл Зачернеччя, Біличі, Високе Зачернецької та Хворостів і Руда – Хворостівської сільрад до діючої Любомльської ОТГ.До слова, нині у Волинській області лише Володимир-Волинський район повністю охоплений об’єднаними територіальними громадами.