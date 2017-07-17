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Згоранська сільрада ніяк не вирішить, до якої громади приєднатися

Згоранська сільрада ніяк не вирішить, до якої громади приєднатися
5 сіл хочуть приєднатися до Любомлської ОТГ і це фактично наближає увесь район до децентралізаційного фінішу. Аби повністю завершити процес формування об’єднаних громад, залишається визначитися тільки Згоранській сільській раді.

Повідомили в Офісі реформ Волинського РВ Асоціації міст України.

Втім, як йдеться у повідомленні, керівництво сільради, депутати та жителі сіл Згорани, Гупали, Заозерне та Сильне ніяк не вирішать, де їм буде ліпше - у Любомльській міській чи Шацькій селищній ОТГ.

Зазначають, до об’єднаної територіальної громади із адміністративним центром у Любомлі хочуть приєднатися дві сільські ради – Зачернецька та Хворостівська.

Волинська ОДА вже надала позитивний висновок щодо добровільного приєднання сіл Зачернеччя, Біличі, Високе Зачернецької та Хворостів і Руда – Хворостівської сільрад до діючої Любомльської ОТГ.

До слова, нині у Волинській області лише Володимир-Волинський район повністю охоплений об’єднаними територіальними громадами.

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Теги: Любомльське ОТГ, децентралізація на Волині, затримка
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