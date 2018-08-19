Через пожежу на електростанції у частині Луцька немає не лише світла, а й води

В частині Луцька тимчасово відсутнє водопостачання.Про у спільноті Наш Луцьк повідомив сервісний центр КП «Луцькводоканал» «Evoda».«Через аварію на електромережах в деяких районах Луцька тимчасово відсутнє водопостачання», – йдеться у дописі.Нагадаємо, 8 липня на вулиці Скандинавській у Луцьку. Внаслідок пожежі частина міста – без світла.«Негода у Луцьку призвела до аварійного відключення електропостачання, зокрема і на Дубнівському водозаборі. Це призвело до призупинення водопостачання в багатьох мікрорайонах міста. Після усунення ушкодження електромереж водопостачання буде відновлено», – обіцяють у підприємстві.