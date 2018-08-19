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Через пожежу на електростанції у частині Луцька немає не лише світла, а й води

Через пожежу на електростанції у частині Луцька немає не лише світла, а й води
В частині Луцька тимчасово відсутнє водопостачання.

Про у спільноті Наш Луцьк повідомив сервісний центр КП «Луцькводоканал» «Evoda».

«Через аварію на електромережах в деяких районах Луцька тимчасово відсутнє водопостачання», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 8 липня на вулиці Скандинавській у Луцьку загорілась електропідстанція. Внаслідок пожежі частина міста – без світла.

«Негода у Луцьку призвела до аварійного відключення електропостачання, зокрема і на Дубнівському водозаборі. Це призвело до призупинення водопостачання в багатьох мікрорайонах міста. Після усунення ушкодження електромереж водопостачання буде відновлено», – обіцяють у підприємстві.

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Теги: водоканал, Луцьк, проблема
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Коментарі 1
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Наскільки суспільство безпомічне в таких ситуаціях....
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