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Нагородили луцьких нацгвардійців, які затримали злочинця-втікача. ФОТО

Нагородили луцьких нацгвардійців, які затримали злочинця-втікача. ФОТО
У Луцьку нагородили бійців Нацгвардії, які затримали підозрюваного, котрий втік з-під варти.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Бійцям вручили подяки та цінні подарунки – годинники. У заходах взяли участь заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, командир військової частини 1141 НГУ Василь Гуртовський.

Чотирьох військовослужбовців відзначили за сумлінне виконання службових обв’язків по забезпеченню публічної безпеки та правопорядку на території міста. Зокрема, будучи на маршруті патрулювання нацгвардійці затримали підозрюваного, котрий втік з-під варти.

Нагороди правоохоронцям вручив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак.

Нагадаємо, що з першого серпня у Луцьку військовослужбовці Національної гвардії України виконують завдання з охорони публічної безпеки у складі самостійних піших патрулів. До цього гвардійці несли службу спільно з працівниками Національної поліції України.

Нагородили луцьких нацгвардійців, які затримали злочинця-втікача. ФОТО
Нагородили луцьких нацгвардійців, які затримали злочинця-втікача. ФОТО
Нагородили луцьких нацгвардійців, які затримали злочинця-втікача. ФОТО
Нагородили луцьких нацгвардійців, які затримали злочинця-втікача. ФОТО

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Теги: поліція, нацгвардія, злочинець, Луцьк
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