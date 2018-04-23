Нагородили луцьких нацгвардійців, які затримали злочинця-втікача. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі



Бійцям вручили подяки та цінні подарунки – годинники. У заходах взяли участь заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, командир військової частини 1141 НГУ Василь Гуртовський.



Чотирьох військовослужбовців відзначили за сумлінне виконання службових обв’язків по забезпеченню публічної безпеки та правопорядку на території міста. Зокрема, будучи на маршруті патрулювання нацгвардійці затримали підозрюваного, котрий втік з-під варти.



Нагороди правоохоронцям вручив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак.



Нагадаємо, що з першого серпня у Луцьку військовослужбовці Національної гвардії України виконують завдання з охорони публічної безпеки у складі самостійних піших патрулів. До цього гвардійці несли службу спільно з працівниками Національної поліції України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку нагородили бійців Нацгвардії, які затримали підозрюваного, котрий втік з-під варти.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області Бійцям вручили подяки та цінні подарунки – годинники. У заходах взяли участь заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, командир військової частини 1141 НГУ Василь Гуртовський.Чотирьох військовослужбовців відзначили за сумлінне виконання службових обв’язків по забезпеченню публічної безпеки та правопорядку на території міста. Зокрема, будучи на маршруті патрулюванняНагороди правоохоронцям вручив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській областіНагадаємо, що з першого серпня у Луцьку військовослужбовці Національної гвардії України виконують завдання з охорони публічної безпеки у складі самостійних піших патрулів. До цього гвардійці несли службу спільно з працівниками Національної поліції України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію