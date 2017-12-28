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Волинянину продали авто з перебитими номерами кузова

Волинянину продали авто з перебитими номерами кузова
Волинянина ошукали на 67 тисяч гривень.

Так, у Луцькому районі 31-річний місцевий житель під час оформлення купівлі-продажу автомобіля Opel Vectra шляхом обману та зловживання довірою 25-річного жителя цього ж району продав йому автомобіль зі зміненим номером кузова, - пише ГУНП у Волинській області.

Сума завданого матеріального збитку становить понад 67 тисяч гривень.

За цим фактом шахрайства тривають досудові розслідування за ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Поліція вкотре закликає громадян бути пильними та не переводити і не віддавати кошти незнайомим особам, а у разі підозри на спробу скоєння шахрайства, одразу звертатися до поліції.




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Теги: шахрай, авто
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