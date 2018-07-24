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Сморід у Луцьку: чи поставлять камери біля полів фільтрації «цукрового»

Сморід у Луцьку: чи поставлять камери біля полів фільтрації «цукрового»
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, чи встановлять камери відеоспостереження поблизу полів фільтрації Гнідавського цукрового заводу.

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Нагадаємо, 23 липня у Луцьку відбулися громадські слухання щодо проблеми смороду в місті. Ініціативна група напрацювала низку пропозицій задля боротьби зі «смердючками». Зокрема, запропонували звернутися до екоінспекції стосовно закриття заводу «Біо-Пек», встановити камери відеоспостереження навколо полів фільтрації Гнідавського цукрового заводу.

За словами Григорія Пустовіта, у місті створили робочу групу, яка займається питаннями ліквідації смороду в місті. Мерія уже зверталася до голови Луцької РДА Тараса Яковлева, аби закрити «Біо-Пек».

«Ми не зациклилися на цьому заводі, а підходимо до питання комплексно. Але ми розуміємо, що 95% смороду – це «Біо-Пек», ще 5% - інше», - зауважив в.о. мера Луцька.

Григорій Пустовіт нагадав, що у Луцьку затвердили програму «Безпечне місто», у рамках якої будуть встановлювати камери відеоспостереження на території міста.

«На сьогодні вже є камери на Мамсурова, де у фекальну каналізацію зливають відходи. Крім того, ще ініціативна група пропонувала поставити камери на території заводу. Однак це вже буде залежати від доброї волі заводу, бо це приватна території і ми можемо лише рекомендувати втілити цей крок. Але жодна камера не встановить наявність чи відсутність смороду…Думаю, що вони підуть на зустріч», - висловив сподівання посадовець.

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Теги: сморід у Луцьку, камери спостереження
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