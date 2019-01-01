Як заробляти гроші в соцмережах: поради від луцької SMM-спеціалістки

Ірина Волочай поділилася секретами своєї роботи і дала поради початківцям у цій справі.



Зустріч з Іриною відбулася 7 серпня у Молодіжному центрі Волині, - пише



Найцікавіші цитати з її розповіді:



Я була головою студентської ради у луцькому “політесі”, там ми постійно організовували різні заходи. Саме тоді я почала цікавитись та більш поглиблюватись в SMM, бо потрібно було це все активно просувати у соціальних мережах.



Ніша SMM-спеціаліста загалом є новою, особливо в Луцьку. Але вже є багато фірм, які готові платити за якісну роботу великі гроші.



Робота SMM-спеціаліста, обов'язково для вас знайдеться, бо фейсбуком та інстаграмом користуються мільйони українців.



Плюси цієї роботи в тому, що вона віддалена, тобто ви щодня можете займатись своїми справами, подорожувати і виконувати роботу тоді, коли зручно саме вам.



Велика проблема в тому, що дуже часто виникає інформаційне голодування. Тому потрібно постійно складати контент-план.



Також я раджу купувати всім хороші телефони, бажано починаючи від “iPhone 7+”, бо вам доведеться фотографувати багато контенту і знімки повинні бути якісні. Хоча це не є великою проблемою, я сама починала зі звичайним “Xiomi”.



Ви маєте розуміти, що в інстаграмі перш за все йде візуальне сприйняття сторінки.



Ніколи не використовуйте багато тексту на світлині, інстаграм такого не любить і не сприймає, тому ваше фото не буде вдало поширюватись. Якщо ви не володієте програмою “Photoshop”, можете використовувати онлайн-конструктори (наприклад: “Canva”).



Для початку можете спробувати себе у сфері дропшопінгу. Пишіть різним фірмам та компаніям, домовляєтесь, що будете продавати їхній товар, маючи з цього 15%. Зазвичай вони погоджуються на такі умови.



В такому випадку ви не втратите власних коштів і це гарний спосіб навчитись просувати свою сторінку в соціальних мережах. Адже найбільше ви зможете навчитись лише на власному досвіді.



Коли починаєте працювати з певним клієнтом, спочатку розробляєте відповідну стратегію, коли вам надають пароль від сторінки, ви вже відповідно аналізуєте статистику та спілкуєтесь з замовником про абсолютно всі нюанси, бо їх може бути безліч.



Після того, як все затверджують ви робите контент-план.



Будьте дуже обережними з ботами, які накручують підписників, бо інстаграм за це блокує. Також не забувайте про гарне оформлення фото та тексту, все має бути коротко та інформативно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька SMM-спеціалісткаподілилася секретами своєї роботи і дала поради початківцям у цій справі.Зустріч з Іриною відбулася 7 серпня у Молодіжному центрі Волині, - пише 12 канал Найцікавіші цитати з її розповіді:Я була головою студентської ради у луцькому “політесі”, там ми постійно організовували різні заходи. Саме тоді я почала цікавитись та більш поглиблюватись в SMM, бо потрібно було це все активно просувати у соціальних мережах.Ніша SMM-спеціаліста загалом є новою, особливо в Луцьку. Але вже є багато фірм, які готові платити за якісну роботу великі гроші.Робота SMM-спеціаліста, обов'язково для вас знайдеться, бо фейсбуком та інстаграмом користуються мільйони українців.Плюси цієї роботи в тому, що вона віддалена, тобто ви щодня можете займатись своїми справами, подорожувати і виконувати роботу тоді, коли зручно саме вам.Велика проблема в тому, що дуже часто виникає інформаційне голодування. Тому потрібно постійно складати контент-план.Також я раджу купувати всім хороші телефони, бажано починаючи від “iPhone 7+”, бо вам доведеться фотографувати багато контенту і знімки повинні бути якісні. Хоча це не є великою проблемою, я сама починала зі звичайним “Xiomi”.Ви маєте розуміти, що в інстаграмі перш за все йде візуальне сприйняття сторінки.Ніколи не використовуйте багато тексту на світлині, інстаграм такого не любить і не сприймає, тому ваше фото не буде вдало поширюватись. Якщо ви не володієте програмою “Photoshop”, можете використовувати онлайн-конструктори (наприклад: “Canva”).Для початку можете спробувати себе у сфері дропшопінгу. Пишіть різним фірмам та компаніям, домовляєтесь, що будете продавати їхній товар, маючи з цього 15%. Зазвичай вони погоджуються на такі умови.В такому випадку ви не втратите власних коштів і це гарний спосіб навчитись просувати свою сторінку в соціальних мережах. Адже найбільше ви зможете навчитись лише на власному досвіді.Коли починаєте працювати з певним клієнтом, спочатку розробляєте відповідну стратегію, коли вам надають пароль від сторінки, ви вже відповідно аналізуєте статистику та спілкуєтесь з замовником про абсолютно всі нюанси, бо їх може бути безліч.Після того, як все затверджують ви робите контент-план.Будьте дуже обережними з ботами, які накручують підписників, бо інстаграм за це блокує. Також не забувайте про гарне оформлення фото та тексту, все має бути коротко та інформативно.

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