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Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Верховної Ради

Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Верховної Ради
Перше засідання новообраної Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

Таке рішення ухвалила на першому зібранні підготовча депутатська група, до якої увійшли представники усіх партій, які пройшли до парламенту, - пише "Газета ua".

Дату 29 серпня запропонував лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков. Також лунали пропозиції 20 серпня та 3 вересня. Свою дату Разумков поставив на голосування першою. 5 присутніх утрималися, інші висловилися "за".

"Урочисте засідання відбудеться 29 серпня 2019-го, як і перше пленарне засідання Верховної Ради", - сказав Разумков.

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Теги: Верховна Рада, політика
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