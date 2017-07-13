Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Верховної Ради





Таке рішення ухвалила на першому зібранні підготовча депутатська група, до якої увійшли представники усіх партій, які пройшли до парламенту, - пише "Газета ua".



Дату 29 серпня запропонував лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков. Також лунали пропозиції 20 серпня та 3 вересня. Свою дату Разумков поставив на голосування першою. 5 присутніх утрималися, інші висловилися "за".



"Урочисте засідання відбудеться 29 серпня 2019-го, як і перше пленарне засідання Верховної Ради", - сказав Разумков.

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