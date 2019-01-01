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Стартував екомарафон «Світанок Світязя». ФОТО

Стартував екомарафон «Світанок Світязя». ФОТО
Екомарафон «Світанок Світязя» стартував у волинському краї сьогодні, 10 серпня.

Дуже ранній підйом для пробіжки не злякав спортсменів та аматорів, які беруть участь, - інформує прес-служба Екомарафону «Світанок Світязя».

Цього року зголосилися брати участь спортсмени з України, Білорусі, Словаччини, Польщі та Литви.

У рамках заходу відбуваються забіги на різні дистанції: від 5 до 42 кілометрів.

Зокрема, відбудуться екомарафон 42,195 км, екопівмарафон 21 км, екопробіг 5 км, естафета 4 х 10,5 км, перегони на лижеролерах класичних і вільних стилів 21 та 42,195 км, а також пробіги по воді «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» для дітей та дорослих, і сімейна естафета бігу по воді «Тато, Мама, Я».

Екомарафон «Світанок Світязя» – це спільна ініціатива федерації біатлону Волині, федерації легкої атлетики Волинської області, федерації України з поліатлону, Волинського обласного відділення Національного Олімпійського комітету України, Шацького національного природного парку, Спортивного Клубу «Ковель», OTK «Rzeźnik» (товариства жертв тренера Кляуса «Резун») та Chelmbiega «Хелмбігає» у співпраці з адміністрацією Шацького району (Україна) та гміни Воля-Ухруська, Володавського повіту (Польща) в рамках «Європейських Днів Добросусідства», що мають на меті показати усю красу Полісся.

Стартував екомарафон «Світанок Світязя». ФОТО
Стартував екомарафон «Світанок Світязя». ФОТО
Стартував екомарафон «Світанок Світязя». ФОТО
Стартував екомарафон «Світанок Світязя». ФОТО
Стартував екомарафон «Світанок Світязя». ФОТО
Стартував екомарафон «Світанок Світязя». ФОТО

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Теги: екомарафон, «Світанок Світязя», Волинь
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