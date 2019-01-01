Стартував екомарафон «Світанок Світязя». ФОТО

Екомарафон «Світанок Світязя» стартував у волинському краї сьогодні, 10 серпня.Дуже ранній підйом для пробіжки не злякав спортсменів та аматорів, які беруть участь, - інформує прес-служба Екомарафону «Світанок Світязя».Цього року зголосилися брати участь спортсмени з України, Білорусі, Словаччини, Польщі та Литви.У рамках заходу відбуваються забіги на різні дистанції: від 5 до 42 кілометрів.Зокрема, відбудуться екомарафон 42,195 км, екопівмарафон 21 км, екопробіг 5 км, естафета 4 х 10,5 км, перегони на лижеролерах класичних і вільних стилів 21 та 42,195 км, а також пробіги по воді «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» для дітей та дорослих, і сімейна естафета бігу по воді «Тато, Мама, Я».Екомарафон «Світанок Світязя» – це спільна ініціатива федерації біатлону Волині, федерації легкої атлетики Волинської області, федерації України з поліатлону, Волинського обласного відділення Національного Олімпійського комітету України, Шацького національного природного парку, Спортивного Клубу «Ковель», OTK «Rzeźnik» (товариства жертв тренера Кляуса «Резун») та Chelmbiega «Хелмбігає» у співпраці з адміністрацією Шацького району (Україна) та гміни Воля-Ухруська, Володавського повіту (Польща) в рамках «Європейських Днів Добросусідства», що мають на меті показати усю красу Полісся.