Чи треба громадський туалет в центрі Луцька: думки експертів. ВІДЕО





Чи потрібен в принципі громадський туалет у центрі міста, говорили в ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", пише "



Як пояснив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, навколо Театрального майдану розташовані заклади громадського харчування, готелі. Зі всіма підписані угоди про те, що вони без проблем будуть пускати до вбиралень перехожих.



"Використати ділянку для якогось нового об'єкта, мабуть, можна. Це найцетральніша частина міста, будуть зверення – будуть розглядати, але без остаточного слова громадськості ми не можемо сказати, потрібен там туалет чи ні", – зазначив він.



Начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька Веніамін Туз зазначив, що громадський туалет ніколи не буде зайвим в центрі міста, але не конкретно в цьому місці.



"Більш розкішне місце годі й уявити. Абсолютно нераціонально використовувати його для туалету. Це обов'язково має бути якийсь об'єкт культури", – наголосив він.



Натомість колишній головний архітектор Луцька Юрій Казмірук запевнив, що жоден планувальний документ не передбачає там ніякого будівництва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Своєрідною виразкою на тілі Театрального майдану є туалет. Тривалий час це питання не вирішувалося, пізніше Луцька міська рада здала його в оренду підприємцю, він обіцяв відновити роботу вбиральні, але згодом натомість запланував побудувати над нею приміщення, яке мало б стати кафе.Чи потрібен в принципі громадський туалет у центрі міста, говорили в ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", пише " Конкурент ".Як пояснив перший заступник Луцького міського голови, навколо Театрального майдану розташовані заклади громадського харчування, готелі. Зі всіма підписані угоди про те, що вони без проблем будуть пускати до вбиралень перехожих."Використати ділянку для якогось нового об'єкта, мабуть, можна. Це найцетральніша частина міста, будуть зверення – будуть розглядати, але без остаточного слова громадськості ми не можемо сказати, потрібен там туалет чи ні", – зазначив він.Начальник управління містобудування та архітектури міста Луцьказазначив, що громадський туалет ніколи не буде зайвим в центрі міста, але не конкретно в цьому місці."Більш розкішне місце годі й уявити. Абсолютно нераціонально використовувати його для туалету. Це обов'язково має бути якийсь об'єкт культури", – наголосив він.Натомість колишній головний архітектор Луцьказапевнив, що жоден планувальний документ не передбачає там ніякого будівництва.

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