У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО





Про це інформують на сторінці громади у



«Завдяки бажанню, активності і згуртованості депутатів та секретаря селищної ради Людмили Цевух діти селища будуть мати новий та яскравий дитячий майданчик біля озера Люцимер», – йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати та працівники Шацької ОТГ облаштовують новий майданчик для дітей на території відпочинкової зони поблизу озера Люцимер.Про це інформують на сторінці громади у facebook «Завдяки бажанню, активності і згуртованості депутатів та секретаря селищної ради Людмили Цевух діти селища будуть мати новий та яскравий дитячий майданчик біля озера Люцимер», – йдеться в дописі.

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