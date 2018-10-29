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У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО

У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО
Депутати та працівники Шацької ОТГ облаштовують новий майданчик для дітей на території відпочинкової зони поблизу озера Люцимер.

Про це інформують на сторінці громади у facebook.

«Завдяки бажанню, активності і згуртованості депутатів та секретаря селищної ради Людмили Цевух діти селища будуть мати новий та яскравий дитячий майданчик біля озера Люцимер», – йдеться в дописі.

У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО
У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО
У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО
У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО
У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО
У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО

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Теги: Люцимер, озеро, майданчик, депутати, Шацька ОТГ
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