У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО
Сьогодні, 08:29
Депутати та працівники Шацької ОТГ облаштовують новий майданчик для дітей на території відпочинкової зони поблизу озера Люцимер.
Про це інформують на сторінці громади у facebook.
«Завдяки бажанню, активності і згуртованості депутатів та секретаря селищної ради Людмили Цевух діти селища будуть мати новий та яскравий дитячий майданчик біля озера Люцимер», – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сторінці громади у facebook.
«Завдяки бажанню, активності і згуртованості депутатів та секретаря селищної ради Людмили Цевух діти селища будуть мати новий та яскравий дитячий майданчик біля озера Люцимер», – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
«ЛСМ
№536» вітає з Днем будівельника!
Останні новини
У селі на Волині депутати облаштовують дитячий майданчик біля озера. ФОТО
Сьогодні, 08:29
У Луцьку відкрили секцію стрільби з лука. ФОТО
Сьогодні, 07:29
Lego випустить конструктор за мотивами серіалу «Друзі». ВІДЕО
Сьогодні, 06:18
Поблизу Луцька зведуть багатоповерхівку
Сьогодні, 05:40
У Німеччині блискавка вразила одразу 15 футболістів
Сьогодні, 04:13