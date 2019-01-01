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У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО

У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Волинська єпархія УПЦ провела традиційний щорічний Хресний хід.

Сотні вірян 11 серпня зібралися біля кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської для того, щоб зі спільною молитвою пройти вулицями Луцька до Свято-Покровського храму - повідомляє ІА Волинські новини.

Люди виконували церковні пісні та молилися.

Хода пройшла таким маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майданом, вулиця Лесі Українки, площа Злуки, вулиця Данила Галицького.

Віряни зробили дві зупинки – навпроти Меморіалу Вічної Слави та біля Стели Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО для того, щоб у молитві згадати душі загиблих.

Фото Олександра Дурманенка


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Теги: УПЦ МП, хресна хода, церква
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