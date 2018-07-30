У місті на Волині «забули» про водовідведення під час ремонту тротуару. ФОТО





Про це у Сергій Барщевський.



"Центр міста. Костел. Чекав довго, коли буде дощ, щоб показати #бракоробство. Сьогодні його було вдосталь, як завжди місто «пливе».



Питання до розпорядника і того, хто буде оплачувати це #бракоробство, а саме Віктор Фіщук - це так має бути?



Чому немає водовідведення? Чи бруківку має підмивати і жителі будуть ходити по воді, а взимку по замерзлій бруківці???



Як потрібно не любити своє місто щоб приймати такі роботи і платити грошима містян???", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час ремонту однієї з центральних вулиць Володимира-Волинського не облаштували водовідведення, а відтак, під час опадів вода стікатиме просто на пішохідну частину.Про це у facebook написав депутат Володимир-Волинської міської ради"Центр міста. Костел. Чекав довго, коли буде дощ, щоб показати #бракоробство. Сьогодні його було вдосталь, як завжди місто «пливе».Питання до розпорядника і того, хто буде оплачувати це #бракоробство, а саме Віктор Фіщук - це так має бути?Чому немає водовідведення? Чи бруківку має підмивати і жителі будуть ходити по воді, а взимку по замерзлій бруківці???Як потрібно не любити своє місто щоб приймати такі роботи і платити грошима містян???", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію