У місті на Волині «забули» про водовідведення під час ремонту тротуару. ФОТО
Сьогодні, 21:56
Під час ремонту однієї з центральних вулиць Володимира-Волинського не облаштували водовідведення, а відтак, під час опадів вода стікатиме просто на пішохідну частину.
Про це у facebook написав депутат Володимир-Волинської міської ради Сергій Барщевський.
"Центр міста. Костел. Чекав довго, коли буде дощ, щоб показати #бракоробство. Сьогодні його було вдосталь, як завжди місто «пливе».
Питання до розпорядника і того, хто буде оплачувати це #бракоробство, а саме Віктор Фіщук - це так має бути?
Чому немає водовідведення? Чи бруківку має підмивати і жителі будуть ходити по воді, а взимку по замерзлій бруківці???
Як потрібно не любити своє місто щоб приймати такі роботи і платити грошима містян???", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook написав депутат Володимир-Волинської міської ради Сергій Барщевський.
"Центр міста. Костел. Чекав довго, коли буде дощ, щоб показати #бракоробство. Сьогодні його було вдосталь, як завжди місто «пливе».
Питання до розпорядника і того, хто буде оплачувати це #бракоробство, а саме Віктор Фіщук - це так має бути?
Чому немає водовідведення? Чи бруківку має підмивати і жителі будуть ходити по воді, а взимку по замерзлій бруківці???
Як потрібно не любити своє місто щоб приймати такі роботи і платити грошима містян???", - йдеться в дописі.
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Коментарі 1
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Сьогодні, 21:56