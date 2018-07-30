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У місті на Волині «забули» про водовідведення під час ремонту тротуару. ФОТО

У місті на Волині «забули» про водовідведення під час ремонту тротуару. ФОТО
Під час ремонту однієї з центральних вулиць Володимира-Волинського не облаштували водовідведення, а відтак, під час опадів вода стікатиме просто на пішохідну частину.

Про це у facebook написав депутат Володимир-Волинської міської ради Сергій Барщевський.

"Центр міста. Костел. Чекав довго, коли буде дощ, щоб показати #бракоробство. Сьогодні його було вдосталь, як завжди місто «пливе».

Питання до розпорядника і того, хто буде оплачувати це #бракоробство, а саме Віктор Фіщук - це так має бути?

Чому немає водовідведення? Чи бруківку має підмивати і жителі будуть ходити по воді, а взимку по замерзлій бруківці???

Як потрібно не любити своє місто щоб приймати такі роботи і платити грошима містян???", - йдеться в дописі.

У місті на Волині «забули» про водовідведення під час ремонту тротуару. ФОТО
У місті на Волині «забули» про водовідведення під час ремонту тротуару. ФОТО
У місті на Волині «забули» про водовідведення під час ремонту тротуару. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, бруківка, тротуар, водовідведення
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Коментарі 1
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