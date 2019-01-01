Причини та симптоми кишкової інфекції





Так, на початок серпня зареєстрували 102 спалахи гострих кишкових інфекцій, - інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.



Нагадаємо, що в Україні реєструється 50-60 тисяч захворювань, пов’язаних з гострими кишковими інфекціями, щороку, а в світі кожен рік реєструється 150-200 мільйонів захворювань згідно з даними ВООЗ.



Також за даними ВООЗ, гострі кишкові інфекції займають другу позицію в структурі інфекційних захворювань серед дітей і третю серед дорослих і займають верхні позиції структурі смертності від інфекційних хвороб.



Пік захворюваності реєструється влітку, у зв’язку з активізацією шляхів і факторів передачі інфекції.



Відтак, на початок серпня 2019 згідно з даними Центру Громадського Здоров’я МОЗ України, всього в Україні зареєстрували 102 спалахи гострої кишкової інфекції. В тому числі - 10 спалахів вірусного гепатиту А, 31 спалах сальмонельозу, 24 спалахи ротавірусного ентериту тощо.



Зазначають, причинами захворювання найчастіше стають порушення правил особистої гігієни та вживання уражених продуктів харчування та забрудненої води.



Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви, молоко і молочні продукти, кондитерські вироби.



Симптоми, при яких потрібно негайно звернутися за медичною допомогою:



ранній і дошкільний вік дитини (у дітей швидко розвивається дегідратація, потрібна допомога лікаря);

особи похилого віку (старше 65 років);

часті водянисті випорожнення більше 5 раз на добу у дорослого;

багаторазова блювота;

висока температура з діареєю і блювотою;

кров у випорожненнях;

переймоподібні болі в животі будь-якої локалізації.



Розповіли, як захистити себе та своїх дітей від гострих кишкових інфекцій, а саме:



дотримуватись правил особистої гігієни;

не споживати продукти, що зберігались з порушенням вимог щодо термінів та умов зберігання;

мити фрукти та овочі проточною водою;

під час приготування їжі не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.



Нагадаємо, для отримання об’єктивної інформації про поширення факторів ризику НІЗ та подальшого вироблення підходів до профілактики і боротьби з НІЗ в Україні вперше проводиться національне репрезентативне дослідження STEPS.



STEPS – це підхід, рекомендований ВООЗ для епіднагліду за факторами ризику НІЗ. Дослідження STEPS вивчає поширеність НІЗ та їх факторів ризику, використовуючи стандартизоване анкетування, проведення фізичних та біохімічних вимірювань.



Детальна інформація за



Довідка: Гострі кишкові інфекції – це група захворювань, причиною яких є потрапляння у організм людини збудників ( вірусів, бактерій, паразитів), що викликають ураження шлунково-кишкового тракту. Захворювання протікають з ознаками інтоксикації. До цієї групи відносяться і харчові отруєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поточному році в Україні спостерігається ріст захворюваності гострими кишковими інфекціями, для яких характерний сезонний підйом.Так, на початок серпня зареєстрували 102 спалахи гострих кишкових інфекцій, - інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.Нагадаємо, що в Україні реєструється 50-60 тисяч захворювань, пов’язаних з гострими кишковими інфекціями, щороку, а в світі кожен рік реєструється 150-200 мільйонів захворювань згідно з даними ВООЗ.Також за даними ВООЗ, гострі кишкові інфекції займають другу позицію в структурі інфекційних захворювань серед дітей і третю серед дорослих і займають верхні позиції структурі смертності від інфекційних хвороб.Пік захворюваності реєструється влітку, у зв’язку з активізацією шляхів і факторів передачі інфекції.Відтак, на початок серпня 2019 згідно з даними Центру Громадського Здоров’я МОЗ України, всього в Україні зареєстрували 102 спалахи гострої кишкової інфекції. В тому числі - 10 спалахів вірусного гепатиту А, 31 спалах сальмонельозу, 24 спалахи ротавірусного ентериту тощо.Зазначають, причинами захворювання найчастіше стають порушення правил особистої гігієни та вживання уражених продуктів харчування та забрудненої води.Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви, молоко і молочні продукти, кондитерські вироби., при яких потрібно негайно звернутися за медичною допомогою:ранній і дошкільний вік дитини (у дітей швидко розвивається дегідратація, потрібна допомога лікаря);особи похилого віку (старше 65 років);часті водянисті випорожнення більше 5 раз на добу у дорослого;багаторазова блювота;висока температура з діареєю і блювотою;кров у випорожненнях;переймоподібні болі в животі будь-якої локалізації., як захистити себе та своїх дітей від гострих кишкових інфекцій, а саме:дотримуватись правил особистої гігієни;не споживати продукти, що зберігались з порушенням вимог щодо термінів та умов зберігання;мити фрукти та овочі проточною водою;під час приготування їжі не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.Нагадаємо, для отримання об’єктивної інформації про поширення факторів ризику НІЗ та подальшого вироблення підходів до профілактики і боротьби з НІЗ в Україні вперше проводиться національне репрезентативне дослідження STEPS.– це підхід, рекомендований ВООЗ для епіднагліду за факторами ризику НІЗ. Дослідження STEPS вивчає поширеність НІЗ та їх факторів ризику, використовуючи стандартизоване анкетування, проведення фізичних та біохімічних вимірювань.Детальна інформація за посиланням Гострі кишкові інфекції – це група захворювань, причиною яких є потрапляння у організм людини збудників ( вірусів, бактерій, паразитів), що викликають ураження шлунково-кишкового тракту. Захворювання протікають з ознаками інтоксикації. До цієї групи відносяться і харчові отруєння.

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