Резонансна аварія у Харкові: Зайцева перебувала під дією препаратів із наркотичним ефектом

Олена Зайцева у стані наркотичного сп’яніння у момент аварії, бо мовляв, не знають кількості знайдених у сечі опіатів, зробили необґрунтований висновок.



Про це Лариса Матвєєва, посилаючись на висновок доктора медичних наук, професора кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти Бориса Михайлова.



Він вивчив всі документи у справі, що стосувалися стану водійки Lexus. І його висновок – Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів із наркотичним ефектом, які не мала права вживати за кермом, а нормативно-правових документів, які б вимагали визначати кількість наркотичного препарату в організмі людини в Україні, немає.



Отже, для наркотиків, на відміну від алкоголю, достатньо лише факту присутності речовини в організмі. Цей висновок має стати основою для відкриття кримінального провадження проти експертів. Документ представниця потерпілих направить до поліції упродовж тижня.



Нагадаємо, що раніше суд прийняв на розгляд апеляцію Олени Зайцевої, яку засудили до 10 років тюремного ув’язнення.



Зазначимо, що увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул. Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення Lexus вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти, які відмовилися давати відповідь на питання, чи перебувалау стані наркотичного сп’яніння у момент аварії, бо мовляв, не знають кількості знайдених у сечі опіатів, зробили необґрунтований висновок.Про це Фактам ICTV заявила представниця потерпілих, посилаючись на висновок доктора медичних наук, професора кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освітиВін вивчив всі документи у справі, що стосувалися стану водійки Lexus. І його висновок – Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів із наркотичним ефектом, які не мала права вживати за кермом, а нормативно-правових документів, які б вимагали визначати кількість наркотичного препарату в організмі людини в Україні, немає.Отже, для наркотиків, на відміну від алкоголю, достатньо лише факту присутності речовини в організмі. Цей висновок має стати основою для відкриття кримінального провадження проти експертів. Документ представниця потерпілих направить до поліції упродовж тижня.Нагадаємо, що раніше суд прийняв на розгляд апеляцію Олени Зайцевої, яку засудили до 10 років тюремного ув’язнення.Зазначимо, що увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул. Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення Lexus вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.

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