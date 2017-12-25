вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Резонансна аварія у Харкові: Зайцева перебувала під дією препаратів із наркотичним ефектом

Резонансна аварія у Харкові: Зайцева перебувала під дією препаратів із наркотичним ефектом
Експерти, які відмовилися давати відповідь на питання, чи перебувала Олена Зайцева у стані наркотичного сп’яніння у момент аварії, бо мовляв, не знають кількості знайдених у сечі опіатів, зробили необґрунтований висновок.

Про це Фактам ICTV заявила представниця потерпілих Лариса Матвєєва, посилаючись на висновок доктора медичних наук, професора кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти Бориса Михайлова.

Він вивчив всі документи у справі, що стосувалися стану водійки Lexus. І його висновок – Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів із наркотичним ефектом, які не мала права вживати за кермом, а нормативно-правових документів, які б вимагали визначати кількість наркотичного препарату в організмі людини в Україні, немає.

Отже, для наркотиків, на відміну від алкоголю, достатньо лише факту присутності речовини в організмі. Цей висновок має стати основою для відкриття кримінального провадження проти експертів. Документ представниця потерпілих направить до поліції упродовж тижня.

Нагадаємо, що раніше суд прийняв на розгляд апеляцію Олени Зайцевої, яку засудили до 10 років тюремного ув’язнення.

Зазначимо, що увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул. Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення Lexus вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зайцева, суд, вирок, наркотики, експерти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ фільму «Заборонений»*
Сьогодні, 16:02
Шарпанина біля стели Героям у Луцьку: волонтерка мала дозвіл мерії на збір коштів
Сьогодні, 15:55
Резонансна аварія у Харкові: Зайцева перебувала під дією препаратів із наркотичним ефектом
Сьогодні, 15:51
У Луцьку спіймали двох неповнолітніх із наркотичними речовинами
Сьогодні, 15:43
Зеленський доручив змінити голову СБУ у Волинській області
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
Смертельна аварія у Харкові: Зайцева просить замінити реальний термін на умовний Смертельна аварія у Харкові: Зайцева просить замінити реальний термін на умовний
11 травень, 13:40
Аварія у Харкові: Зайцева подала апеляцію Аварія у Харкові: Зайцева подала апеляцію
27 березень, 01:22
Резонансна аварія у Харкові: Зайцевій придумали, як пом'якшити вирок Резонансна аварія у Харкові: Зайцевій придумали, як пом'якшити вирок
25 грудень, 2017, 12:08
У виправну колонію на Волині намагались перекинути телефони У виправну колонію на Волині намагались перекинути телефони
28 липень, 23:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У замку Любарта відбудеться вже традиційний фестиваль «Art Jazz 2019»
Сьогодні, 16:48
 0
Волинян попереджають про можливі дощі з градом
Сьогодні, 16:44
 0
На Волині пенсіонерка побила і покусала поліцейських
Сьогодні, 16:28
 0
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:22
 0
19-річний волинянин автівкою збив п'яного велосипедиста
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿