19-річний волинянин автівкою збив п'яного велосипедиста

На Рівненщині волинян скоїв аварію.Автопригода трапилась учора, 11 серпня, - пише ГУНП у Рівненській області.Так, 19-річний водій Citroen Berlingo, житель Волинської області, допустив наїзд на 54-річного чоловіка, який ішов узбіччям із велосипедом у руках та раптово вийшов на проїзну частину.Потерпілого жителя села Верба госпіталізували у травматологічне відділення лікарні, де у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс та забій головного мозку, а також виявили запах алкоголю. Водій за результатами освідування був тверезий.За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.