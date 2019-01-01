19-річний волинянин автівкою збив п'яного велосипедиста
Сьогодні, 16:11
На Рівненщині волинян скоїв аварію.
Автопригода трапилась учора, 11 серпня, - пише ГУНП у Рівненській області.
Так, 19-річний водій Citroen Berlingo, житель Волинської області, допустив наїзд на 54-річного чоловіка, який ішов узбіччям із велосипедом у руках та раптово вийшов на проїзну частину.
Потерпілого жителя села Верба госпіталізували у травматологічне відділення лікарні, де у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс та забій головного мозку, а також виявили запах алкоголю. Водій за результатами освідування був тверезий.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Автопригода трапилась учора, 11 серпня, - пише ГУНП у Рівненській області.
Так, 19-річний водій Citroen Berlingo, житель Волинської області, допустив наїзд на 54-річного чоловіка, який ішов узбіччям із велосипедом у руках та раптово вийшов на проїзну частину.
Потерпілого жителя села Верба госпіталізували у травматологічне відділення лікарні, де у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс та забій головного мозку, а також виявили запах алкоголю. Водій за результатами освідування був тверезий.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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