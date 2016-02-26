Російський канал вирізав з голівудського фільму фразу про українців. ВІДЕО

У Росії під час дубляжу з голівудського фільму “Пограбування по-італійськи” (The Italian Job) вирізали фразу про українців.Користувачі соцмереж помітили, що телеканал “СТС” показав кримінальний бойовик 2003 року з політичною редакторською правкою, - повідомляє "Новинарня".В оригіналі фільму текст фрази звучить так: “Слухай сюди, я давно зрозумів: не можна йти проти природи, тещі і довбаних українців”.“СТС” скоротив цю цитату: “Слухай сюди, я давно зрозумів: не можна йти проти природи і тещі”.