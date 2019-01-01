Територію, прилеглу до міжнародного пункту пропуску «Ягодин», прибиратиме Рівненська ОТГ





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Відтак, Служба автомобільних доріг Волинської області уклала договір з Рівненською ОТГ на суму 193 тисячі гривень для забезпечення відповідного благоустрою на цій території, зокрема прибирання та вивозу сміття.



Зазначають, після підписання угоди, голова Рівненської ОТГ Володимир Крижук провів нараду за участю працівників КГ "Рівне", на якій обговорили питання щодо організації прибирання примитної території, встановлення додаткових контейнерів для сміття тощо. І вже в п’ятницю, 9 серпня, приступили до роботи.



"На нараді ми визначили чотирьох працівників підприємства, які здійснюють дані роботи. Вже з понеділка ситуація кардинально змінилася. До кінця тижня плануємо повністю очистити прилеглу територію. Такі прибирання будемо здійснювати регулярно до кінця року" – зауважив Володимир Васильович.



Нагадаємо, для вирішення питання очищення від сміття прилеглої до МПП "Ягодин" території, тимчасово виконуючий обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук два тижні тому здійснив робочу поїздку до Любомльського району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вирішили проблему несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території автомобільного пункту пропуску "Ягодин".Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації Волині.Відтак, Служба автомобільних доріг Волинської області уклала договір з Рівненською ОТГ на суму 193 тисячі гривень для забезпечення відповідного благоустрою на цій території, зокрема прибирання та вивозу сміття.Зазначають, після підписання угоди, голова Рівненської ОТГпровів нараду за участю працівників КГ "Рівне", на якій обговорили питання щодо організації прибирання примитної території, встановлення додаткових контейнерів для сміття тощо. І вже в п’ятницю, 9 серпня, приступили до роботи."На нараді ми визначили чотирьох працівників підприємства, які здійснюють дані роботи. Вже з понеділка ситуація кардинально змінилася. До кінця тижня плануємо повністю очистити прилеглу територію. Такі прибирання будемо здійснювати регулярно до кінця року" – зауважив Володимир Васильович.Нагадаємо, для вирішення питання очищення від сміття прилеглої до МПП "Ягодин" території, тимчасово виконуючий обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричукробочу поїздку до Любомльського району.

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