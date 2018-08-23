Покарають двох чоловіків, які неправдиво свідчили щодо злочину у Нововолинську

Судитимуть двох мешканців сусідніх областей, які були свідками злочину на автостанції міста Нововолинськ, але заперечували це.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.І 28-річний мешканець міста Сокаль Львівської області, і 22-річний мешканець Рівного в ході допиту 26 березня 2019 року в якості свідків у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння громадянином працівнику поліції середньої тяжкості тілесних ушкоджень у приміщенні автостанції міста Нововолинська розповіли, що не бачили обставин конфлікту. Протоколи допитів обидва свідки підписали, стверджуючи правдивість своїх слів.Насправді ж, як засвідчили записи з камер відео-спостереження, обоє вони перебували у місці конфлікту та спостерігали за тим, що відбувається.Таким чином свідки намагалися допомогти громадянину уникнути кримінальної відповідальності за злочин та створити штучні докази захисту, відтак їх обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.Зауважимо, що молодший із них відповідатиме ще і за умисне пошкодження особливо важливого документа – посвідчення працівника поліції, яке він зламав, раптово вихопивши із рук правоохоронця, так само на автостанції в Нововолинську 26 березня цього року.Далі – слово за судом.