вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Покарають двох чоловіків, які неправдиво свідчили щодо злочину у Нововолинську

Покарають двох чоловіків, які неправдиво свідчили щодо злочину у Нововолинську
Судитимуть двох мешканців сусідніх областей, які були свідками злочину на автостанції міста Нововолинськ, але заперечували це.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.

І 28-річний мешканець міста Сокаль Львівської області, і 22-річний мешканець Рівного в ході допиту 26 березня 2019 року в якості свідків у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння громадянином працівнику поліції середньої тяжкості тілесних ушкоджень у приміщенні автостанції міста Нововолинська розповіли, що не бачили обставин конфлікту. Протоколи допитів обидва свідки підписали, стверджуючи правдивість своїх слів.

Насправді ж, як засвідчили записи з камер відео-спостереження, обоє вони перебували у місці конфлікту та спостерігали за тим, що відбувається.

Таким чином свідки намагалися допомогти громадянину уникнути кримінальної відповідальності за злочин та створити штучні докази захисту, відтак їх обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Зауважимо, що молодший із них відповідатиме ще і за умисне пошкодження особливо важливого документа – посвідчення працівника поліції, яке він зламав, раптово вихопивши із рук правоохоронця, так само на автостанції в Нововолинську 26 березня цього року.

Далі – слово за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, суд, злочин, свідок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судитимуть наркоторговців
Сьогодні, 14:32
Вийшов з дому і не повернувся: поліція розшукує волинянина. ФОТО
Сьогодні, 14:24
Покарають двох чоловіків, які неправдиво свідчили щодо злочину у Нововолинську
Сьогодні, 14:08
СБУ викрила пенсіонера, який збирав інформацію для російських спецслужб
Сьогодні, 13:48
Волинському школяру, який вимагав гроші з однолітків, дали умовний термін
Сьогодні, 13:42
Схожі новини
Взяли під варту чоловіків, які кинули коктейль Молотова у помешкання лучанина Взяли під варту чоловіків, які кинули коктейль Молотова у помешкання лучанина
08 лютий, 16:27
На Волині судили молоду жінку, яка викрала на пошті сейф із грішми На Волині судили молоду жінку, яка викрала на пошті сейф із грішми
15 січень, 12:11
Колишній технічний директор ДП «Волиньвугілля» піде під суд Колишній технічний директор ДП «Волиньвугілля» піде під суд
23 серпень, 2018, 09:55
Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами
25 липень, 2018, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий луцький тренер з плавання, якого звільнили зі скандалом, подаватиме до суду. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
 0
Луцька лікарка розповіла, які хвороби можна «підчепити» у храмі
Сьогодні, 15:30
 0
Били по голові: на Волині пограбували чоловіка
Сьогодні, 15:29
 0
Волинські медичні заклади отримали вакцину від дифтерії
Сьогодні, 15:15
 0
Через коротке замикання у селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 14:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿