Покарають двох чоловіків, які неправдиво свідчили щодо злочину у Нововолинську
Сьогодні, 14:08
Судитимуть двох мешканців сусідніх областей, які були свідками злочину на автостанції міста Нововолинськ, але заперечували це.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
І 28-річний мешканець міста Сокаль Львівської області, і 22-річний мешканець Рівного в ході допиту 26 березня 2019 року в якості свідків у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння громадянином працівнику поліції середньої тяжкості тілесних ушкоджень у приміщенні автостанції міста Нововолинська розповіли, що не бачили обставин конфлікту. Протоколи допитів обидва свідки підписали, стверджуючи правдивість своїх слів.
Насправді ж, як засвідчили записи з камер відео-спостереження, обоє вони перебували у місці конфлікту та спостерігали за тим, що відбувається.
Таким чином свідки намагалися допомогти громадянину уникнути кримінальної відповідальності за злочин та створити штучні докази захисту, відтак їх обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.
Зауважимо, що молодший із них відповідатиме ще і за умисне пошкодження особливо важливого документа – посвідчення працівника поліції, яке він зламав, раптово вихопивши із рук правоохоронця, так само на автостанції в Нововолинську 26 березня цього року.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
І 28-річний мешканець міста Сокаль Львівської області, і 22-річний мешканець Рівного в ході допиту 26 березня 2019 року в якості свідків у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння громадянином працівнику поліції середньої тяжкості тілесних ушкоджень у приміщенні автостанції міста Нововолинська розповіли, що не бачили обставин конфлікту. Протоколи допитів обидва свідки підписали, стверджуючи правдивість своїх слів.
Насправді ж, як засвідчили записи з камер відео-спостереження, обоє вони перебували у місці конфлікту та спостерігали за тим, що відбувається.
Таким чином свідки намагалися допомогти громадянину уникнути кримінальної відповідальності за злочин та створити штучні докази захисту, відтак їх обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.
Зауважимо, що молодший із них відповідатиме ще і за умисне пошкодження особливо важливого документа – посвідчення працівника поліції, яке він зламав, раптово вихопивши із рук правоохоронця, так само на автостанції в Нововолинську 26 березня цього року.
Далі – слово за судом.
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