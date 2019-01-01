Волинські медичні заклади отримали вакцину від дифтерії
Сьогодні, 15:15
У Волинській області усі заклади охорони здоров'я отримали вакцину від дифтерії.
Сьогодні, 13 серпня, в область надійшла чергова партія імунобіологічних препаратів в кількості 5500 доз, а саме вакцина для профілактики дифтерії та правця "ДІФТЕТ ДТ ВАКЦИНА" вакцина (адсорбована)/DIFTET DT VACCINE Difteria and tetanus vaccine (adsorbed)», виробництво Болгарія, - інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я.
Повідомляють, завтра, 14 серпня, вакцину отримають центри первинної медичної допомоги.
Зазначають, що ця вакцина (згідно Календаря щеплень) використовується для імунізації дітей у 6 році, тобто для дітей, які йдуть у 1-й клас.
Дифтерія - це те захворювання, яке потребує ревакцинації. Щоправда, вакцина не дає 100% гарантії уберегти людину від ураження, однак у хворого із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі і без виникнення ускладнень.
Це підтвердив випадок захворювання на дифтерію у Хмельницькій області, зареєстрований у серпні поточного року, коли захворіла 21-річна дівчина. Хоча, вона отримала 5 із 6-ти необхідних щеплень.
Відтак, станом на 13 серпня вакцина для профілактики дифтерії наявна у всіх закладах охорони здоров’я області.
Довідка: Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем.
Центр громадського здоров'я МОЗ України.
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Сьогодні, 13 серпня, в область надійшла чергова партія імунобіологічних препаратів в кількості 5500 доз, а саме вакцина для профілактики дифтерії та правця "ДІФТЕТ ДТ ВАКЦИНА" вакцина (адсорбована)/DIFTET DT VACCINE Difteria and tetanus vaccine (adsorbed)», виробництво Болгарія, - інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я.
Повідомляють, завтра, 14 серпня, вакцину отримають центри первинної медичної допомоги.
Зазначають, що ця вакцина (згідно Календаря щеплень) використовується для імунізації дітей у 6 році, тобто для дітей, які йдуть у 1-й клас.
Дифтерія - це те захворювання, яке потребує ревакцинації. Щоправда, вакцина не дає 100% гарантії уберегти людину від ураження, однак у хворого із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі і без виникнення ускладнень.
Це підтвердив випадок захворювання на дифтерію у Хмельницькій області, зареєстрований у серпні поточного року, коли захворіла 21-річна дівчина. Хоча, вона отримала 5 із 6-ти необхідних щеплень.
Відтак, станом на 13 серпня вакцина для профілактики дифтерії наявна у всіх закладах охорони здоров’я області.
Довідка: Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем.
Центр громадського здоров'я МОЗ України.
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