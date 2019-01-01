Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл закликав помолитися за Україну

Нафанаїл видав розпорядження до Дня Незалежності України, у якому закликає вірян помолитися за країну.



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"Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Онуфрія щодо відзначення 28-ї Незалежності України, 24 серпня у всіх храмах та монастирях Волинської єпархії необхідно звершити молебні за Україну, за мир у державі та український народ", - йдеться у повідомленні.



Зазначимо, такий документ Нафанаїл видав відповідно до розпорядження очільника УПЦ (МП) Онуфрія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільник Української православної церкви (Московського патріархату) на Волині єпископвидав розпорядження до Дня Незалежності України, у якому закликає вірян помолитися за країну.Про це повідомляє Православна Волинь "Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського та всієї Українищодо відзначення 28-ї Незалежності України, 24 серпня у всіх храмах та монастирях Волинської єпархії необхідно звершити молебні за Україну, за мир у державі та український народ", - йдеться у повідомленні.Зазначимо, такий документ Нафанаїл видав відповідно до розпорядження очільника УПЦ (МП) Онуфрія.

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