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Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл закликав помолитися за Україну

Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл закликав помолитися за Україну
Очільник Української православної церкви (Московського патріархату) на Волині єпископ Нафанаїл видав розпорядження до Дня Незалежності України, у якому закликає вірян помолитися за країну.

Про це повідомляє Православна Волинь.

"Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Онуфрія щодо відзначення 28-ї Незалежності України, 24 серпня у всіх храмах та монастирях Волинської єпархії необхідно звершити молебні за Україну, за мир у державі та український народ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, такий документ Нафанаїл видав відповідно до розпорядження очільника УПЦ (МП) Онуфрія.

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Теги: Очільник УПЦ (МП), Нафанаїл, розпорядження
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