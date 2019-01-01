Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл закликав помолитися за Україну
Сьогодні, 19:55
Очільник Української православної церкви (Московського патріархату) на Волині єпископ Нафанаїл видав розпорядження до Дня Незалежності України, у якому закликає вірян помолитися за країну.
Про це повідомляє Православна Волинь.
"Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Онуфрія щодо відзначення 28-ї Незалежності України, 24 серпня у всіх храмах та монастирях Волинської єпархії необхідно звершити молебні за Україну, за мир у державі та український народ", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, такий документ Нафанаїл видав відповідно до розпорядження очільника УПЦ (МП) Онуфрія.
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Про це повідомляє Православна Волинь.
"Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Онуфрія щодо відзначення 28-ї Незалежності України, 24 серпня у всіх храмах та монастирях Волинської єпархії необхідно звершити молебні за Україну, за мир у державі та український народ", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, такий документ Нафанаїл видав відповідно до розпорядження очільника УПЦ (МП) Онуфрія.
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