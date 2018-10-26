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Повідомили, коли в Україні запрацює відеофіксація порушень ПДР

Повідомили, коли в Україні запрацює відеофіксація порушень ПДР
Система відеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацює до кінця року. Щоправда, штрафуватимуть за її допомогою не водіїв-порушників, а юридичних власників авто. Про це повідомили на auto.24tv.ua.

“Київ вже закупив 10 камер, їх встановили в 10 локаціях і погодили з поліцією. Інші міста поки що чекають”, – розповів начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

Для власників авто введуть систему штрафних балів. Спочатку, у автовласників будуть відраховуватися віртуальні бали, а в подальшому накладатиметься повноцінний штраф за правопорушення.

Штрафи можна побачити в електронному кабінеті водія і оплатити їх.

“Штраф накладається на власника авто, але власник може повідомити, хто був за кермом. Плюс з’являється термін “належний користувач”. Це особливо важливо для юридичних, лізингових, компаній, для прокатних організацій. Вони вносять це в електронний кабінет, реєстр, і ми будемо штрафувати безпосередньо того, хто був за кермом”, – каже Владислав Криклій.

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Теги: правила дорожнього руху, відеофіксація, дорога, порушення, камера
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